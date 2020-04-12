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NEWSru.co.il :: Досуг12 апреля 2020 г., 20:18

"Заповедник 118": Смута зреет. Путин на связи с Россией. Трамп приказал мириться. Мультсатира

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Заповедник 118": Смута зреет. Путин на связи с Россией. Трамп приказал мириться. Мультсатира

Проект заповедник представил новую, 118-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.

В новом выпуске:
1. Путин, Сечин, Шойгу, Мишустин и Собянин в сказании о Великом Хане Путине и дани, наложенной на русский народ.
2. Послание Путина о мерах по поддержке россиян.
3. Трамп, принц Салман, Путин, Лукашенко, Меркель, Макрон и Си в античной сценке о новой нефтяной сделке.

Инфоповоды:
– Сразу трое губернаторов (Камчатский край, Архангельская область, Республика Коми) ушли в отставку.
– Мэрия Москвы уже в период карантина объявила о миллиардных тендерах на очередную перекладку плитки.
– Правительство РФ объявило о мерах по поддержке граждан и бизнеса в период пандемии.
– Позднее ЦБ разъяснил, что объявленные "кредитные каникулы" для граждан небесплатны. Проценты по кредитам будут начисляться.
– Президент Трамп лично вмешался в торговую войну на нефтяном рынке. Он позвонил Путину и принцу Салману, после чего те объявили о готовности к переговорам.
– Эвакуация россиян из Нью-Йорка откладывается.

Все выпуски "Заповедника" (DW)

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