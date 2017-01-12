12 января 2017 г.
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В феврале в Израиле спектакль Юлии Меньшовой "Друзья"

время публикации: 09:41 | последнее обновление: 09:41 блог версия для печати фото
Пьеса была переведена на 35 языков, играется во многих театрах мира, попутно получая разные призы

Трое старых друзей на пороге кризиса среднего возраста, одна абстрактная картина, купленная за бешеные деньги – и конфликт, в котором всплывают на поверхность все их противоречия, старые обиды, несовпадения взглядов на жизнь и нетерпимость.

Такова завязка спектакля "Друзья", поставленного по мотивам пьесы "Арт", написанной блистательной француженкой Ясмин Реза. Она – актриса, сценарист, переводчик и драматург, родилась в еврейской семье, отец ее бежал из России во Францию после революции, мать – из Будапешта после образования там ВНР. Ясмина закончила консерваторию, написала несколько пьес, киносценариев и романов, снимала фильмы. Но самой успешной оказалась именно пьеса "Арт" , жанр которой обозначен как "интеллектуальная комедия". На премьере в 1994 году Жак Ширак, восхищенный этой работой, написал Ясмине письмо с такими словами: "...это действительно сильное и оригинальное произведение, в котором покупка в высшей степени абстрактной картины выявляет то, что прячется за обычными проявлениями дружбы: недомолвки, жестокость и нежность".

С тех пор пьеса была переведена на 35 языков, играется во многих театрах мира, попутно получая разные призы: в Англии – "Лучшую комедию года" и премию Лоуренса Оливье, Большую театральную премию Французской Академии, Премию АМЕ (Нью-Йорк). Причина такого успеха – в легких, изящных, будто бы небрежных диалогах, в которых прячется нерв, задевающий за живое каждого. Не происходит бурных событий, не меняются герои – они просто разговаривают и все. И, тем не менее, оторваться невозможно. Один из друзей покупает современную картину – покрашенный белой краской огромный лист фанеры, другой издевается над первым, и тем самым вызывает бешенство того. А третий – все время пытается их помирить, и в итоге становится общим врагом. И совершенно невозможно в итоге точно сказать, кто прав, кто виноват, кто глуп, а кто нет… Да и картина уходит на второй план, а остаются совсем другие вещи – нетерпимость и границы, которые имеет настоящая дружба.

В России пьеса тоже пользовалась успехом, и вот теперь за ее постановку взялась знаменитая дочь знаменитых родителей – Юлия Меньшова. В последние годы Юлия доказала, что она гораздо больше, чем просто актриса. Она давно и успешно работает на телевидении, и ее программы пользуются успехом, она продюсер и, наконец, исполнила свою давнишнюю студенческую мечту о режиссуре. Свой первый спектакль "Любовь. Письма" она поставила на двух актеров – своих родителей Владимира Меньшова и Веру Алентову. Выбор пьесы "Арт" для следующей постановки говорит о том, что Меньшова – режиссер во-первых, умный, во-вторых, тонко чувствующий потребности общества.

Ведь если что-либо более важное сегодня, чем разговор о том, как дружба проходит через испытания разницей во взглядах: на искусство ли, на политику ли. Когда люди стремительно разбегаются в стороны на почве несовпадений мнений, наступает самое время осмыслить – а что мы можем сделать? Как найти компромисс - и возможен ли он в принципе? И на какие жертвы можно пойти ради сохранения отношений с теми, кого любишь?

На главные роли Меньшова пригласила трех замечательных актеров: Андрея Мерзликина, Дмитрия Марьянова и Константина Юшкевича.

Андрей Мерзликин работал в международном проекте "Отель "Европа", сыграл множество ролей в театре Армена Джигарханяна, где он прослужил около 10 лет. Стал всенародно знаменитым, исполнив одну из главных ролей в фильме "Бумер" режиссера Петра Буслова, а позднее получил специальную премию за роль в фильме "Брестская крепость". Всего же Андрей сыграл более, чем в 70 фильмах и сериалах.

Дмитрий Марьянов начал актерскую карьеру еще со школьного возраста. Еще в 1986 году он сыграл главную роль в знаменитом фильме "Выше радуги" режиссера Юнгвальда-Хинкевича, затем запомнился яркими ролями в фильмах "Любовь" Валерия Тодоровского и "Дорогая Елена Сергеевна" Эльдара Рязанова. После окончания театрального института пришел работать в знаменитый Ленком, где он выступал до 2003 года и сыграл несколько главных ролей. Сегодня Дмитрий один из самых востребованных российских артистов. За роль в спектакле "Две женщины" Дмитрий получил премию имени Евгения Леонова.

Константин Юшкевич – в прошлом выпускник курса Марка Захарова и актер Ленкома. Сегодня он работает в театре Моссовета, где играет несколько ведущих ролей и участвует в проектах "Независимого театрального проекта". Сыграл множество ролей в кино и телесериалах. За роль в фильме "Упражнения в прекрасном" получил премию "Кинотавр" в категории "Лучшая мужская роль" (кстати, он же написал сценарий и спродюсировал этот фильм).

Заказ билетов на сайте продюсерской компании Rest International.

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Четверг, 12 января 2017 г.
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