В феврале в Израиле спектакль Юлии Меньшовой "Друзья"

Трое старых друзей на пороге кризиса среднего возраста, одна абстрактная картина, купленная за бешеные деньги – и конфликт, в котором всплывают на поверхность все их противоречия, старые обиды, несовпадения взглядов на жизнь и нетерпимость.

Такова завязка спектакля "Друзья", поставленного по мотивам пьесы "Арт", написанной блистательной француженкой Ясмин Реза. Она – актриса, сценарист, переводчик и драматург, родилась в еврейской семье, отец ее бежал из России во Францию после революции, мать – из Будапешта после образования там ВНР. Ясмина закончила консерваторию, написала несколько пьес, киносценариев и романов, снимала фильмы. Но самой успешной оказалась именно пьеса "Арт" , жанр которой обозначен как "интеллектуальная комедия". На премьере в 1994 году Жак Ширак, восхищенный этой работой, написал Ясмине письмо с такими словами: "...это действительно сильное и оригинальное произведение, в котором покупка в высшей степени абстрактной картины выявляет то, что прячется за обычными проявлениями дружбы: недомолвки, жестокость и нежность".

С тех пор пьеса была переведена на 35 языков, играется во многих театрах мира, попутно получая разные призы: в Англии – "Лучшую комедию года" и премию Лоуренса Оливье, Большую театральную премию Французской Академии, Премию АМЕ (Нью-Йорк). Причина такого успеха – в легких, изящных, будто бы небрежных диалогах, в которых прячется нерв, задевающий за живое каждого. Не происходит бурных событий, не меняются герои – они просто разговаривают и все. И, тем не менее, оторваться невозможно. Один из друзей покупает современную картину – покрашенный белой краской огромный лист фанеры, другой издевается над первым, и тем самым вызывает бешенство того. А третий – все время пытается их помирить, и в итоге становится общим врагом. И совершенно невозможно в итоге точно сказать, кто прав, кто виноват, кто глуп, а кто нет… Да и картина уходит на второй план, а остаются совсем другие вещи – нетерпимость и границы, которые имеет настоящая дружба.

В России пьеса тоже пользовалась успехом, и вот теперь за ее постановку взялась знаменитая дочь знаменитых родителей – Юлия Меньшова. В последние годы Юлия доказала, что она гораздо больше, чем просто актриса. Она давно и успешно работает на телевидении, и ее программы пользуются успехом, она продюсер и, наконец, исполнила свою давнишнюю студенческую мечту о режиссуре. Свой первый спектакль "Любовь. Письма" она поставила на двух актеров – своих родителей Владимира Меньшова и Веру Алентову. Выбор пьесы "Арт" для следующей постановки говорит о том, что Меньшова – режиссер во-первых, умный, во-вторых, тонко чувствующий потребности общества.

Ведь если что-либо более важное сегодня, чем разговор о том, как дружба проходит через испытания разницей во взглядах: на искусство ли, на политику ли. Когда люди стремительно разбегаются в стороны на почве несовпадений мнений, наступает самое время осмыслить – а что мы можем сделать? Как найти компромисс - и возможен ли он в принципе? И на какие жертвы можно пойти ради сохранения отношений с теми, кого любишь?

На главные роли Меньшова пригласила трех замечательных актеров: Андрея Мерзликина, Дмитрия Марьянова и Константина Юшкевича.

Андрей Мерзликин работал в международном проекте "Отель "Европа", сыграл множество ролей в театре Армена Джигарханяна, где он прослужил около 10 лет. Стал всенародно знаменитым, исполнив одну из главных ролей в фильме "Бумер" режиссера Петра Буслова, а позднее получил специальную премию за роль в фильме "Брестская крепость". Всего же Андрей сыграл более, чем в 70 фильмах и сериалах.

Дмитрий Марьянов начал актерскую карьеру еще со школьного возраста. Еще в 1986 году он сыграл главную роль в знаменитом фильме "Выше радуги" режиссера Юнгвальда-Хинкевича, затем запомнился яркими ролями в фильмах "Любовь" Валерия Тодоровского и "Дорогая Елена Сергеевна" Эльдара Рязанова. После окончания театрального института пришел работать в знаменитый Ленком, где он выступал до 2003 года и сыграл несколько главных ролей. Сегодня Дмитрий один из самых востребованных российских артистов. За роль в спектакле "Две женщины" Дмитрий получил премию имени Евгения Леонова.

Константин Юшкевич – в прошлом выпускник курса Марка Захарова и актер Ленкома. Сегодня он работает в театре Моссовета, где играет несколько ведущих ролей и участвует в проектах "Независимого театрального проекта". Сыграл множество ролей в кино и телесериалах. За роль в фильме "Упражнения в прекрасном" получил премию "Кинотавр" в категории "Лучшая мужская роль" (кстати, он же написал сценарий и спродюсировал этот фильм).

Заказ билетов на сайте продюсерской компании Rest International.

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