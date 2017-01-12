"Лючия ди Ламмермур" - экстремальные эмоции на оперной сцене

Гаэтано Доницетти написал около 70 опер, наиболее известны из которых две – Лючия ди Ламмермур и "Любовный напиток" - столь противоположные по эмоциональному настрою. И там, и там бушуют страсти - Доницетти мастерски изображает драматические события в своей музыке, но в отличие от комического "Любовного напитка" ("Мелодии Доницетти своей шутливой веселостью радуют свет" - писал Гейне), в "Лючии ди Ламмермур" - это экстремальные страсти трагедии, судьбы Лючии. Сюжет "Лючии" в чем-то напоминает "Ромео и Джульетту". Ее также пытаются насильно выдать замуж за нелюбимого лорда Артура в то время, как сама героиня влюблена в лорда Эштона – смертельного врага рода Ламмермур. Но это сюжет еще сложнее психологически – Лючия предчувствует беду, в итоге сходит с ума, вонзает нож в сердце Артура и сама погибает от пережитого напряжения. Вслед за ней этот мир покидает и ее возлюбленный Эштон.

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Блестящие колоратурные арии Лючии стали известными благодаря Марии Каллас. А секстет во втором акте - полифонический шедевр - считается одной из самых замечательных мелодий для вокального ансамбля из когда-либо написанных для оперного репертуара. Процитируем на сей раз Беллини, сказавшего "Музыка Доницетти прекрасна, великолепна, изумительна!" и напомним, что в середине января и в начале февраля 2017 года Израильская Опера представляет одну из самых знаменитых опер первой половины 19 века – как раз "Лючию де Ламмермур" Гаэтано Доницетти в постановке испанского режиссера Эмилио Саги.

Доницетти - представитель итальянской романтической оперной школы, кумир поклонников бельканто - появился на оперном горизонте Италии в то время, когда "умирал Беллини и молчал Россини". Либретто "Лючии ди Ламмермур" было создано для Доницетти по роману Вальтера Скотта. Будучи широко образованным музыкантом, Доницетти использовал произведения Гюго, Дюма-отца, Байрона и Скриба, сам пробовал писать либретто, прекрасно сочинял юмористические стихи. Помимо опер, перу Доницетти принадлежат оратории, кантаты, симфонии, квартеты, квинтеты, духовные и вокальные сочинения.

Внешне жизнь Доницетти казалась сплошным триумфом. На самом же деле это было не так. "Мое рождение покрыто тайной. - писал композитор. - Я родился в Борго-Канале под землей: в подвал, куда я спускался по лестнице, никогда не проникал луч света. И, словно филин, вылетев из гнезда, я всегда нес в самом себе то дурные, то счастливые предчувствия". Родители Доницетти были бедны: отец был сторожем, мать - ткачихой. У него был старший брат Джузеппе Доницетти, который тоже стал композитором. В 9 лет Гаэтано поступает в Благотворительную музыкальную школу Симона Майра и становится там лучшим учеником. Он готовился сперва быть адвокатом, затем архитектором, но скоро нашел настоящее свое призвание. В 14 лет он переезжает в Болонью, где учится в музыкальном лицее у С. Маттеи. Выдающиеся способности Гаэтано впервые раскрылись на экзамене 1817 г., где исполнялись его симфонические произведения и кантата. Еще в лицее Доницетти написал 3 оперы - "Пигмалион", "Олимпиада" и "Гнев Ахилла", а уже в 1818 г. его опера "Энрико, граф Бургундский" была с успехом поставлена в Венеции. Несмотря на успех оперы, это был очень трудный период в жизни композитора: контрактов на сочинение заключать не удавалось, семья нуждалась в материальной помощи, близкие его не понимали. Симон Майр устроил Доницетти контракт с Римской оперой на сочинение оперы "Зораида Гранатская". Постановка имела успех, но критика, обрушившаяся на молодого композитора, была жестокой. Но это не сломило Доницетти, а лишь укрепило его силы в стремлении к совершенствованию своего мастерства. Его успеху долго мешала слава Россини и Винченцо Беллини. Широкую известность он приобрел лишь в 1831, после постановки в Милане оперы "Анна Болейн". Но с наибольшей силой его талант выразился в "Лючии ди Ламермур".

Но несчастья следуют одно за другим: сначала умирает сын композитора, затем - родители, горячо любимая жена Вирджиния (певица и пианистка Вирджиния Васселли), которой не исполнилось даже 30 лет: "Я один на земле, и я еще жив!" - в отчаянии написал Доницетти. От самоубийства его спасло искусство. В 1835 году Доницетти работал профессором композиции Неаполитанской консерватории, в 1837-38 гг. – ее директором. С 1839 года композитор работал в Париже. Были поставлены опера романтическая "Дочь полка", комическая опера "Дон Паскуале", изящная "Фаворитка" и другие, имевшие большой успех. Вскоре следует приглашение в Париж. Последняя опера Доницетти - "Катарина Корнаро" - была поставлена в Вене, где в 1842 г. Доницетти получает звание австрийского придворного композитора. После 1844 г. психическое заболевание заставило Доницетти отказаться от композиторской деятельности и послужило причиной его смерти.

Лючия - это самый смутный и зыбкий из всех образов героинь, подаренных музыкальным театром. В ближайших спектаклях "Лючия ди Ламмермур" главную партию поочередно исполнят испанская певица Мария Хосе Морено и израильтянка Хила Баджо.

Блистательная испанская певица Мария Хосе Морено родилась в Гранаде, но выросла в Мадриде. Ее оперный дебют состоялся в 1996 году в постановке "Дидоны и Энея". В том же году она успела поучаствовать в нескольких других оперных постановках и вокальных концертах. В течение театрального сезона 1996-1997 годов Мария Хосе Морено выиграла 24-й международный конкурс оперных исполнителей в Барселоне и получила роль в Teatro de la Zarzuela в Мадриде, где ей предложили участие в постановке оперы Доницетти "Дочь полка". В скором времени после этого ее пригласили исполнить мессу Моцарта на Десятом моцартовском фестивале в Мадриде. С тех пор она исполняла множество лирических партий в постановках разных композиторов. На протяжении своей сценической карьеры Марии пришлось работать под руководством множества прославленных дирижеров. Дебют Марии Хосе Морено на сцене Венской государственной оперы состоялся в роли Розины в Севильском Цирюльнике и сопровождался таким успехом, что ей сразу предложили роль Олимпии в "Сказках Гофмана". А в "Ла Скала" в Милане ее дебют состоялся в роли Джильды в опере "Риголетто" Джузеппе Верди. В 2004 году она получает премию "Грэмми" за запись "Фальстафа" Верди совместно с Лондонским симфоническим оркестром и сэром Колином Дэвисом. В 2009 году грандиозным успехом ознаменовалось ее выступление на оперном фестивале Россини в Песаро. Там она блестяще исполнила роль графини Адель в постановке "Граф Ори". В следующем 2010 году на этом же фестивале Мария Хосе Морено не менее блестяще спела и сыграла партию Лисинги в опере "Деметрио и Полибио" Россини в постановке Давиде Ливермора. В последнее время Мария Хосе Морено исполняет партию Лючии в опере "Лючия ди Ламмермур" Gran Teatre del Liceu в Барселоне в Испании. Нынешняя "Лючия" – ее дебют в Израильской Опере.

Вторая исполнительница роли Лючии в ближайших спектаклях - прекрасная израильская певица, замечательное сопрано, раскованная и актерски увлекательная Хила Баджио, спевшая в Израильской Опере множество партий, в том числе, и "Адину" в Любовном напитке Доницетти. Последняя ее работа в Опере – это Джульетта в "Ромео и Джульетте" Гуно прошедшей весной и участие в летнем фестивале оперы в Акко. Хила Баджио училась в Студии при Израильской Опере и в Академии музыки в Тель-Авиве, которую она закончила с отличием. Как солистка Баджио выступала со всеми израильскими оркестрами. На международном конкурсе вокалистов "Бельведер" в Вене получила второе место, на конкурсе имени Пауля Бен-Хаима в Израиле завоевала первое место. Постоянно выступает на международных фестивалях.

Публикуется по материалам PR-агентства