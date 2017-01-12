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Досуг

Miss Reef 2017 в Чили: конкурс спортивных фигур, пропагандирующий дух авантюризма

время публикации: 16:48 | последнее обновление: 17:12 блог версия для печати фото
Miss Reef в Чили (архив)
Miss Reef в Чили (архив)
Miss Reef в Чили (архив)
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Организаторы чилийского конкурса красоты Miss Reef 2017 заявили, что не поддадутся давлению феминисток, и не откажутся от проведения этого мероприятия, несмотря на то, что коллеги в Аргентине сдались и впервые за последние четверть века конкурс отменили, сообщает Daily Star.

Аргентинцы решили не проводить конкурс Miss Reef в этом году на фоне обсуждения трагического происшествия в Мар-дель-Плате, где осенью прошлого года после жестокого изнасилования умерла 16-летняя Лючия Перес. Жертва не имела отношения к конкурсу, но жила в городе, где этот конкурс проходил с 1993 года. И организаторы сочли разумным не проводить мероприятие, которое планировалось на декабрь, после массовых акций протеста феминистских движений, обвинявших устроителей конкурсов красоты в "торговле телами" и создании образа женщины как объекта сексуального вожделения.

Финал чилийского конкурса Miss Reef состоится 18 февраля, пишет местный сайт Emol. Шоу по традиции пройдет в Винья-дель-Мар.

Miss Reef зачастую сравнивают с бразильским шоу-конкурсом Miss BumBum, так как жюри оценивает прежде всего нижнюю часть фигуры. Но, если в Бразилии ценят объем бедер, то в Чили отдают предпочтение спортивным фигурам (тот же принцип принят на конкурсах Bottom World Championship).

Менеджер чилийской версии Miss Reef Фелипе Гонсалес поясняет, что целью конкурса является "пропаганда здорового образа жизни и духа авантюризма" среди молодежи. В январе-феврале участницы, чтобы дойти до финала, будут соревноваться в серфинге, прыжках с парашютом, вейкбординге и других экстремальных видах спорта.

Miss Reef 2016 в Чили

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Четверг, 12 января 2017 г.
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