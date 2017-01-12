Зимнее представление для детей в Израильской опере: "Снег, гномы и белые ночи"

Представление "Снег, гномы и белые ночи" в рамках серии концертов Израильской оперы "Волшебные звуки". Ница Шауль приглашает юных зрителей отправиться вместе с ней в путешествие по мотивам древних скандинавских сказаний.

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Сюжет повествует о детстве знаменитого норвежского композитора Эдварда Грига, прошедшем среди удивительной северной природы, которая повлияла в дальнейшем на его творчество. В основу сюжета легли норвежские легенды, скандинавские народные сказки. Маленький Эдвард впитывал волшебную атмосферу с детства, чтобы в будущем подарить миру свою сказочную музыку.

Юные зрители познакомятся с удивительными героями норвежской мифологии – троллями, эльфами, колдуньями, феями и снежной королевой, отправившись вместе с ними в путешествие по заснеженным лесам Скандинавии и норвежским фьордам.

Эдвард Григ рос задумчивым ребенком, часто витал в облаках, создавая собственный мир фантазий, недолюбливал школу и использовал любую возможность поскорее улизнуть домой. Музыка была его пристанищем, ей он посвятил всю свою жизнь. Мать обучала мальчика игре на фортепиано, но сверстники в школе насмехались над его увлечением. К счастью, Эдвард нашел поддержку дома, родители отправили его обучаться музыке в Германии. На родину Эдвард Григ вернулся уже известным музыкантом. Григ стал первым композитором, который вывел на концертную сцену героев-троллей, написав сюиты к драме Генрика Ибсена "Пер Гюнт".

Уникальная в своем роде серия концертов "Волшебные звуки" Ницы Шауль знакомит зрителей с историями взросления великих композиторов. Яркие музыкальные и балетные представления дарят израильским детям возможность узнать много интересного о детстве юных дарований, ставших впоследствии знаменитыми композиторами.

В музыкальном спектакле звучат отрывки произведений "Пер Гюнт", "Норвежские танцы", "Из времен Хольберга" и др.

На сцене: струнный квартет, фортепиано, балетная труппа "Саботаж" под руководством Дмитрия Брехова и др.

Декорации и костюмы: Диана Бас.

Публикуется по материалам PR-агентства