Николай Сванидзе в Израиле: "1917 – 2017 – усвоены ли уроки истории"

Известный российский тележурналист, историк, профессор Николай Сванидзе 17 февраля в Тель-Авиве лицом к лицу встретится с израильской публикой, чтобы в камерной обстановке представить свой взгляд на последние 100 лет истории России. В рамках проекта LIVE TALK продюсерского центра MAVO, Николай Карлович прочитает лекцию "1917–2017 – усвоены ли уроки истории", приуроченную к 100-летию Февральской революции, а затем ответит на вопросы аудитории.

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После распада СССР в России не раз пересматривались взгляды на исторические события прошлого, менялись оценки, порой - на прямо противоположные. Поэтому появление на телеэкранах в 2004 году первых серий цикла "Исторические хроники с Николаем Сванидзе" телеканала "Россия" стало настоящим событием для огромной русскоговорящей зрительской аудитории, большая часть которой выросла на "незыблемых исторических мифах". С 2004 по апрель 2013 года на экраны вышли 96 серий "Исторических хроник", и интерес к ним не ослабевал, а только усиливался, поскольку многие фильмы цикла неоднозначно воспринимались зрителями, вызывая острую полемику, как в самой России, так и за ее пределами. Как признается сам Николай Карлович, работа над циклом "Исторические хроники" привнесла в его жизнь массу открытий и потрясений. Так, одним из самых больших потрясений для него, получившего историческое университетское образование, стала, например, история Первой мировой войны. "Она сыграла в истории самую страшную роль. Если бы не было Первой мировой войны, не было бы Февраля и Октября в России! Не было бы прихода Муссолини к власти, не было бы ни Гитлера, ни Второй мировой войны", - считает историк. "В своей лекции "1917-2017 – усвоены ли уроки истории" я хочу рассказать о важнейших, на мой взгляд, событиях в истории России и мира, а главное - о реальных людях, "вершивших" историю этого столетия. Это важно потому, что история немыслима без людей, а последнее столетие было богато на очень ярких, очень талантливых и блистательных людей, многие из которых были, увы, отвратительны и по своим человеческим качествам, и по последствиям своей деятельности. О ком именно я расскажу израильским слушателям – пока секрет. Но думаю, что они услышат много интересного, нового и спорного. А значит, наш диалог с аудиторией состоится: вопросы от слушателей и мои ответы на них будут неожиданными и острыми", - говорит Николай Карлович.

Николай Карлович Сванидзе - известный российский тележурналист и публицист, историк, профессор, преподаватель Московского Института Телевидения и Радиовещания "Останкино", заведующий кафедрой журналистики Института Массмедиа РГГУ, лауреат премии ТЭФИ в номинации "Лучший ведущий информационной программы".

Публикуется по материалам PR-агентства