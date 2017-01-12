12 января 2017 г.
последняя новость: 18:16
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Вышла в свет новая книга израильского писателя Якова Шехтера – "Ведьма на Иордане"

время публикации: 16:50 | последнее обновление: 16:54 блог версия для печати фото
Вышла в свет новая книга израильского писателя Якова Шехтера – "Ведьма на Иордане"

На прошлой неделе московское издательство "Книжники" выпустило сборник повестей и рассказов Якова Шехтера "Ведьма на Иордане". Израильский прозаик уверенно вошел в еврейскую литературу в конце ХХ века.

На страницах книг Шехтера герои талмудических дискуссий встречаются с "инкарнированными" персонажами Набокова, Бунина, Умберто Эко. Это создает удивительные столкновения, параллели и конфликты, ранее не ведомые еврейской литературе. Так в повести "Повелительница ангелов", открывающей книгу, читатель сталкивается с отображением в пространстве каббалы персонажей Вирджинии Вульф.

Отыскание и вскрытие незримых связей между словом и его отдаленными последствиями – область на границе филологии и теологии – исследуется Шехтером в повести "Ведьма на Иордане", и здесь он, пожалуй, новатор.

Яков Шехтер творит на русском языке подлинно еврейские тексты, как повесть "Пощечина", рассказы "Торквемада из Реховота", "Молитва", "Праведник" пытающиеся вместить и выразить опыт традиционной еврейской жизни – опыт философский, а не только этнографический и житейский.

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Четверг, 12 января 2017 г.
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