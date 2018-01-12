Сетевой музей искусства пожилых людей: победить время

Израильский художник и писатель Саша Галицкий придумал и открыл "Сетевой музей искусства пожилых людей", где собирает произведения искусства стариков, живущих и уже умерших, и находит им новый дом.

Чтобы приобрести одну из работ музея, нужно оплатить только стоимость пересылки, потому что "если продавать – в этом нет сказки", – говорит Саша. Правда, Галицкий ставит "покупателям" одно условие: после получения экспоната прислать его фотографию "в интерьере".

Саша представляет свой музей как "перевалочную базу" для произведений искусства, которыми могут быть картины, скульптуры, воспоминания и другие виды творчества пожилых людей. А посетители музея "приобретают" не только экспонаты, но и биографии их авторов, записанные Галицким.

Эта история началась пять лет назад, когда Галицкий, который уже много лет занимается резьбой по дереву с пожилыми людьми, решил пристроить работы своей ученицы. Мирьям (Муся) Перец прожила сто лет и одну неделю, и в ее комнате в доме престарелых в Кфар-Сабе осталось множество рисунков, керамических поделок и деревянных скульптур. Родственники Мирьям сказали Саше, что если он не заберет работы женщины, их выкинут на свалку. Забрав работы, Галицкий решил кинуть клич в "Живом журнале" и посмотреть, что из этого выйдет. А вышло так, что работы Мирьям захотели получить 44 человека из девяти стран. Правда, Галицкий успел переправить Мусино творчество только в Питер, Брюссель и Лондон, когда родственники женщины передумали и потребовали ее работы обратно.

Старики часто говорят Галицкому, что хотят перейти на скульптуры или вообще бросить заниматься, потому что картинки уже "вешать некуда". Раньше Саша успокаивал их тем, что скоро будет Лаг ба-Омер. А теперь берет их работы в музей.

"У них избыток прекрасного, а я хочу их от него избавить. А кто-то в этом прекрасном нуждается. И у меня появляется возможность быть проводником", – говорит Галицкий.

Какое-то время Саша пытался пристроить особенно талантливые работы в галереи: "Когда я пытался сделать выставку одного гениального 92-летнего деда, мне объяснили, что галеристы платят за помещение огромные деньги и не хотят рисковать, продвигая почти столетнего венгра, который в 45 году сначала час висел на дыбе, а потом прятался в канаве. А деду этому важно не деньги за свою работу получить, а знать, что она кому-то нужна".

В экспозицию музея Галицкий хочет включить и "Сто Ван Гогов" (серия вырезанных из дерева Сашиными учениками портретов Ван Гога), и проект "Неуспевающие" (неоконченные работы умерших стариков, которые разрисовывает сам Галицкий). Но все это в планах, как и создание сайта. А пока Галицкий занимается каталогизацией и описанием работ, бегает на почту, рассылая экспонаты по всему миру, собирает стариковские работы и истории для единственного в мире сетевого музея искусства пожилых людей и продолжает пытаться "победить время".

"Сегодня поток информации так велик, что если художник не успел приобрести известность при жизни, то уже вряд ли приобретет. Я хочу в какой-то степени победить время и дать этим людям вторую жизнь. Они ведь абсолютно честно и наивно изображают мир, который их окружает, и сами не подозревают, насколько эти работы кристально честные и чистые, не отягощенные ни коммерческими, ни материальными целями. Это такая чисто духовная история, которую хочется сберечь. И как в настоящем музее надевают войлочные тапочки, так хочется надеть их и здесь, чтобы не поцарапать пол", – говорит Галицкий.

Саша Галицкий – израильский художник и писатель, лауреат премии Юрия Штерна, автор книги "Мама, не горюй".

Материал подготовила Алла Гаврилова





