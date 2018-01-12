О мудрой хулиганке Бабе Яге. Актриса Светлана Бень отвечает на детские вопросы

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостьей очередной передачи нового цикла стала актриса и певица Светлана Бень, сразу признавшаяся: "Я очень боюсь детских вопросов".

Трехлетнему мальчику, спросившему "Нужно ли верить в сказки?", она советует верить в присутствие волшебных сил, которые могут помочь.

Пятилетняя девочка, переболевшая ветряной оспой, увидела в гостях на столе чайник – белый в красный горошек, и спросила: "Мама, а чайник тоже больной?" "Бывают больными вещи?" – спрашивает ведущий. "Все рукотворные вещи и даже фабричные, если к ним прикасалась рука человека, одушевлены", – говорит Светлана и рассказывает, что помойки для нее порой привлекательней, чем бутики, потому что там она может найти какие-то старые вещи и дать им новую жизнь. А больная вещь, считает она, это вещь, "раненная человеческим невниманием".

Девочка трех лет спросила: "Почему все любят Золушку и не любят Бабу Ягу? Она же бабушка". Светлана признается, что ей никогда не нравилось поведение Золушки, которая не пыталась расправиться со своими обидчиками, а вот Баба Яга ей, напротив, была симпатична, потому что в детстве на всех утренниках она играла именно этот сказочный персонаж. Баба Яга представляется ей мудрой ведуньей, "надженщиной" и хулиганкой.

Восьмилетняя девочка говорит: "Вот люблю спать. Там всегда есть что посмотреть. А что ты видела во сне?" "Я бы все на свете променяла, чтобы просто лечь и спать", – признается Светлана, потому что именно во сне "самые страшные кошмары, самые чудесные чудеса, всё на свете, всё-всё-всё".

Вопрос от четырехлетнего мальчика: "Я хочу быть собакой с хвостиком. А ты кем хочешь быть?" "Деревом или собачкой с хвостиком", – отвечает Светлана.

Трехлетнему мальчику, сформулировавшему свой вопрос так "Что ты можешь подарить мне? Я хочу всё", Светлана хотела бы подарить умение не обижаться.

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

Передача "Детский недетский вопрос" в Facebook

Программа "Детский недетский вопрос" со Светланой Бень