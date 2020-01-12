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NEWSru.co.il :: Досуг12 января 2020 г., 19:19

"Заповедник 105": Традиционная церемония награждения лучших политиков года "Синий филин". Мультсатира

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
&quot;Заповедник 105&quot;: Традиционная церемония награждения лучших политиков года &quot;Синий филин&quot;. Мультсатира

В воскресенье, 12 января, проект заповедник представил новую, 105-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги прошедшего 2019 года.

В новом выпуске герои мультсериала Путин, Лукашенко, Меркель, Трамп, Джонсон, Макрон, Зеленский, Нетаньяху, Си Цзинпин, Золотов, Медведев и Собянин приглашены на традиционную музыкальную церемонию награждения мировых лидеров. Призы вручаются победителям в таких номинациях как "Политика - дело нешуточное", "Сделаем Заповедник великим", а также "Самые невыносимые моральные страдания". Каждый победитель споет.

Все выпуски "Заповедника" (DW)

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