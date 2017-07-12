Царство динозавров на первобытном фоне в Тель-Авивском порту

Десятки динозавров в натуральную величину прибывают в Старый Тель-Авивский порт прямиком из Южной Америки. Огромная выставка в Ангаре 11, в августе 2017. Приходите поближе познакомиться с динозаврами, сфотографироваться с ними на память и узнать о них все, что можно.

- Приобрести билеты на выставку "Королевство динозавров"

Десятки динозавров прячутся среди густых джунглей на огромной кондиционированной территории Ангара 11. Рядом - большая стоянка, удобный общественный транспорт. Экспозиция занимает площадь более 2500 квадратных метров. Для посетителей предусмотрена специальная пешеходная тропа, с которой открывается отличный обзор на огромных динозавров. Также оборудована интерактивная зона для всей семьи, где можно кататься на детенышах динозавров, лазать по канатам, фотографироваться с динозаврами, рисовать, раскрашивать и играть в юных палеонтологов, делая раскопки в поисках доисторических ископаемых останков.

Динозавры неизменно приковывают к себе пристальное внимание, несмотря на то, что их эра завершилась задолго до появления человека. Возможно, разгадка в вечном стремлении человека докопаться до своих корней, проследить, как глубоко уходят корни семейного древа, даже если они тянутся на десятки и сотни миллионов лет назад и упираются в огромных доисторических ящеров. Что бы ни лежало в истоках этого жгучего интереса, маркетологи не обошли его своим вниманием и динозавры заняли достойное место среди востребованного продукта: фильмы и мультики, компьютерные игры и выставки, спектакли и медийные шоу про динозавров неизменно привлекает разновозрастную публику. И дети, и взрослые с замиранием сердца следят за придуманными похождениями этих огромных, могущественных и сильных существ.

Мегалозавры и игуанодоны, ставрикозавры и эрреразавры, пизанозавры и лесотозавры, и еще несколько десятков названий - все это динозавры. Динозавр в переводе с древне-греческого означают "ужасный, опасный ящер", который жил 160 миллионов лет назад и окончательно исчез 65 миллионов лет назад, добравшись до наших времен в виде безобидных маленьких юрких ящерок. Но тогда, в невообразимо далекие времена, это были огромные создания, умеющие ходить на двух ногах, а страшными ученые их назвали скорее за огромные размеры – ведь говорим же мы "ужасно большой!". Наши предки, жившие несколько тысячелетий назад, находя порой в земле гигантские кости, думали, что они принадлежали сказочным исполинам, которые погибли во время Великого потопа, описанного в ТАНАХе. А на Дальнем Востоке, в Китае, считали, что это кости драконов и приписывали им целебные свойства. В общем, в истории про динозавров больше вопросов, чем ответов, "ужасные ящеры" по-прежнему впечатляют, пугают, но еще больше пробуждают любопытство и воображение. Не только детей интересует "как динозавров зовут", "плотоядные они или травоядные", "почему у них длинная шея и шипы на загривке", "кто такой диплодок и тарбозавр". Именно поэтому выставка "Царство динозавров" так хороша для семейного отдыха – ведь на заковыристые вопросы интереснее отвечать сообща. А когда в качестве учебного пособия "настоящий" динозавр, который двигается, издает звуки, реагирует на окружающую среду и просто "дышит", то пройденный материал усваивается прочнее.

Экспонаты "Царства динозавров" приглашают посетителей в увлекательное путешествие в мир древних ящеров, в доисторические эпохи, к диалогу с гигантами доледникового периода. На выставке можно увидеть объемные фигуры вымерших животных в натуральную величину и прикоснуться к тайнам их существования.

Публикуется по материалам PR-агентства