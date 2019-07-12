Понюхать историю. Леонид Млечин в программе "Детские недетские вопросы"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стал Леонид Млечин – журналист, телеведущий, историк, старающийся избегать конфликтов и неприятных встреч, предпочитающий "пойти другой лестницей".

"У меня мало достоинств, но любопытство и умение слушать есть", – говорит о себе Млечин.

"Я не знаю другой возможности разобраться в окружающем мире", – отвечает он на вопрос "Для чего читать книги?"

При ответе на вопрос девочки про дедушку Ленина историк заявляет: "То, что совершил Ленин, – это катастрофа. Он заставил (Россию) уйти с исторического пути. И мы не можем вернуться вот уже сто лет на этот путь".

В то же время, Млечин хотел бы оказаться "внутри фотографий" 1917 года: "Там бы я хотел побывать и посмотреть, и понюхать".

На вопрос о том, почему Иерусалим такой важный город, Леонид Млечин отвечает так: "Для меня это город, чья судьба нынешняя свидетельствует о присутствии истории в современной политике".

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Леонидом Млечиным

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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