"Заповедник 131": Экзамен по идиотизму. Второй срок Трампа. Песня о справедливом суде. Мультсатира

Проект заповедник представил новую, 131-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.

В новом выпуске:

1. Путин проводит экзамен по идиотизму у студентов Захаровой, Шойгу, Володина, Сечина и Матвиенко.

2. Трамп, Помпео, Сандерс, Байден и Мелания в сюжете из "Брата 2": Данила Трамп едет в Белый дом на второй срок. 3. Путин, Золотов и Володин с песней об автозаках, судах и закручивании гаек.



Инфоповоды:

– Председатель Союза женщин России Е. Лахова на встрече с Путиным предложила запретить продажу мороженого "Радуга" – как символ ЛГБТ-пропаганды. – Депутат Милонов предложил поменять флаг и герб России. – По всем опросам Трамп продолжает уступать Байдену. – США скупили весь мировой запас ремдесивира, препарата, который может быть эффективен при лечении COVID-19. – Псковскую журналистку Прокопьеву, которой прокурор требовал дать 6 лет за "публичное оправдание терроризма", в итоге оштрафовали на 500 тысяч рублей.

Все выпуски "Заповедника" (DW)