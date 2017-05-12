Лидер Laibach перед концертом в Израиле: "Главная проблема Европы – диктатура демократии"

12 мая в Израиле впервые даст концерт словенская группа Laibach – один из самых скандальных музыкальных коллективов, использующий в своем творчестве эстетику милитаризма и тоталитаризма.

О них говорят: "Это Rammstein для взрослых". Но лидер группы Иван Новак в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il утверждает: Rammstein неоднократно признавал, что Laibach является для них источником вдохновения. Следовательно, это Rammstein – "Laibach для подростков", заявляет он.

В 2015 году Laibach стала первой западной рок-группой, выступившей с концертами в Северной Корее. Новак говорит, что коллективу удалось добиться этого "искусством дипломатии". Однако известно, что приглашение группе организовал норвежский деятель искусства Мортен Траавик, неоднократно посещавший КНДР. Траавик снял клип на песню Laibach из альбома Spectre "The Whistleblowers", показал его северокорейским коллегам и убедил их пригласить Laibach на гастроли. При этом ни сам Траавик, снявший по этим гастролям документальный фильм "День освобождения" (который будет показан на тель-авивском фестивале документального кино Docaviv 2017), ни Новак не стремятся отвечать на вопросы о том, приняли ли власти КНДР милитаристские провокации Laibach за чистую монету.

Новак утверждает, что у группы не было никаких иллюзий перед визитом в Северную Корею и, по своему обыкновению, напускает туману: "Мы хорошо подготовились к визиту в эту страну и были готовы к тому, что у нас могут быть о ней ложные представления. Но КНДР – великая страна, которая не допускает ложных толкований".

Недекларированный отказ от объяснений своего творчества и подхода к жизни всегда был отличительной чертой музыкантов Laibach. Группа образовалась в 1980 году и взяла немецкое название словенского города Любляна, которое этот город носил до 1918 года и в годы оккупации во время Второй мировой войны. Это название, вместе с полувоенными мундирами, индустриальным стилем и использованием символики, напоминавшей что-то среднее между крестом Казимира Малевича и нацистскими знаками, привели к запрету коллектива в Югославии, а позже – к восприятию Laibach как неонацистского коллектива.

Веру в последнее укрепил альбом 1987 года Opus Dei (один из самых известных альбомов группы, в которой вошли ставшие знаковыми каверы "One Vision" и "Live is Life"). На вкладыше альбома была изображена свастика из четырех окровавленных топоров. При этом Laibach не сопроводил рисунок объяснением о том, что автором коллажа является легендарный художник-антифашист Джон Хартфилд. А несколько лет назад группа записала знаменитый "Гимн еврейских партизан" ("Не говори, что ты идешь в последний путь") Гирша Глика.

Новак с готовностью объясняет появление милитаристской стилистики в творчестве группы: "В начале 80-х мы все служили в югославской армии и выступали как анонимная военная рок-группа, а потом поняли, что рок-музыка вообще берет начало от военных оркестров незапамятных времен. То же самое касается авангардного искусства. Создавая Laibach, мы соединили эти влияния, и с тех пор не изменяем своему стилю и содержанию".

За несколько десятков лет существования коллектива его участникам удалось запутать не только публику, но и музыкальных критиков, одни из которых утверждают, что заигрывание с тоталитарной символикой, которым грешит Laibach, является исключительно средством эпатажа, тогда как другие убеждены, что Laibach стремится к гиперболизации тоталитарной идеи для того, чтобы наиболее явно показать ее абсурдность.

При этом в беседе с нашей редакцией Иван Новак заявил, что самой главной опасностью для Европы является на сегодняшний день "диктатура демократии".

В 1984 году Laibach совместно с группой художников Irwin и театральной труппой Scipion Nasice Sisters создали неформальное арт-движение "Новое словенское искусство" (NSK), а в начале 90-х из этого движения было создано виртуальное государство NSK – со своими паспортами, дипломатическими представительствами и прочей государственной атрибутикой. Музыканты Laibach утверждают, что на сегодняшний день в NSK больше граждан, чем в Ватикане. Поговаривают, что после распада Югославии и начала войны благодаря паспортам NSK и невнимательности пограничников многим людям удалось бежать из зоны конфликта.

В одном из старых интервью музыканты Laibach говорили, что создали государство NSK, потому что "каждый артист все равно служит государству, и поэтому мы создали свое".

"Мы были одними из создателей государства NSK, и до сих пор поддерживаем эту идею, однако для активного развития потенциала этого утопического проекта группа Laibach решила создать партию под названием Spectre – не для замены NSK, а для основания интернационального движения, члены которого будут более активно сотрудничать в культурной, политической и социальной сферах. В отличие от государства NSK, которое было создано как демократический эксперимент, концепция Spectre является строго тоталитарной. На сегодняшний день партия действует отдельно от государства, однако со временем может стать его центральным органом", – объясняет Новак нашей редакции.

Среди граждан NSK есть и израильтяне, а несколько лет назад в Израиле открылось временное посольство виртуального государства. Но группа Laibach выступит в Израиле впервые.

По словам Новака, если музыканты "не подвергнутся цензуре", на концерте в Тель-Авиве Laibach обязательно исполнит композицию "Yisrael" из альбома Volk.

В альбоме Volk, выпущенном в 2006 году, собраны интерпретации гимнов 14 государств, в том числе виртуального NSK. Главным критерием отбора, по словам Новака, являлся "имперский характер национального государства и его роль в истории политического и культурного империализма".

"Мы могли добавить в альбом гимны еще нескольких государств, но решили выбрать только самые агрессивные из них, которые до сих пор играют главные роли на мировой арене или считают, что это делают", – говорит Новак.

Один из треков альбома называется "Yisrael" и представляет собой сплав израильской "А-Тиквы" и палестинского "Билади". "Потому что история, судьба и территория этих двух народов, созданных из одного, генетически близкого, этноса, роковым образом переплетены", – объясняет Новак.

По словам идейного лидера коллектива, Laibach с удовольствием исполнил бы композицию "Yisrael" и на территории ПНА, "если палестинцы нас пригласят, а Израиль позволит нам там выступить".

На вопрос о том, должны ли у художника, по мнению лидера Laibach, существовать какие-либо "священные коровы" или "красные линии", Новак говорит: "Мы считаем священной только жизнь во всех ее проявлениях и не верим, что искусство есть или должно быть выше жизни. Но и ниже – тоже".

Материал подготовила Алла Гаврилова





