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Досуг

CNN: Netflix пытается переписать сценарий "Карточного домика", убрав героя Кевина Спейси

время публикации: 12 ноября 2017 г., 19:17 | последнее обновление: 12 ноября 2017 г., 19:17 блог версия для печати фото
CNN: Netflix пытается переписать сценарий "Карточного домика", убрав героя Кевина Спейси

Руководство компании Netflix, ранее объявившее о приостановке съемок шестого сезона телесериала "Карточный домик", поручило сценаристам культового сериала убрать из сюжета шестого сезона Фрэнка Андервуда, которого играет Кевин Спейси.

Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на свои источники.

Ранее в Netflix заявляли, что в связи со скандалом вокруг Кевина Спейси отменено производство седьмого сезона сериала и приостановлено производство шестого сезона.

Однако, согласно источникам CNN, руководство Netflix не намерено закрывать "Карточный домик", не досняв шестой сезон сериала, и поручило сценаристам "в кратчайшие сроки" придумать, как убрать из сериала героя Спейси.

Несколькими днями ранее стало известно, что кинокомпания Sony Pictures и режиссер Ридли Скотт планируют вырезать из нового фильма "Все деньги мира" сцены с Кевином Спейси, заменив его канадским актером Кристофером Пламмером.

Напомним, что актер Энтони Рэпп, известный по сериалу Star Trek, обвинил Кевина Спейси в сексуальных домогательствах. По словам Рэппа, когда ему было 14 лет, 26-летний Спейси, напившись, приставал к ему на вечеринке, повалил на кровать и пытался соблазнить.

Несколько дней спустя с обвинениями в адрес Спейси выступили еще несколько человек.

В частности, Спейси обвинили в домогательствах восемь настоящих и бывших членов съемочной группы "Карточного домика".

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