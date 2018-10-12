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Досуг

"Стремиться к творческой удаче, не к успеху". Семен Файбисович отвечает на детские вопросы

время публикации: 06:49 | последнее обновление: 06:49 блог версия для печати фото
Семен Файбисович
Семен Файбисович и Дмитрий Брикман

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стал художник Семен Файбисович. Он говорит, что всю свою жизнь стремился к творческой удаче, а не к успеху: "Это когда у тебя есть ощущение – что ты хочешь делать, и тебе удается это сделать".

И далее: "Мне всегда было проще понять, что "не моё", чем "моё". Я просто отсекал то, что "не моё", и постепенно шел к тому, что "моё"".

Отвечая на детские вопросы, Файбисович разъясняет, почему его работы 80-х годов причисляют к жанру фотореализма ошибочно. В Израиле Семен нашел себя в новом жанре – фотоживописи, дорабатывая фотографию так, чтобы "дать высказаться сюжету".

Девочка девяти лет спросила: "Что такое совесть?" Ответ: "Это такой встроенный инструмент, у одних присутствует, у других отсутствует, у одних громко звучит этот камертон, у других слабо... Это гораздо сильней морали. Потому что это твой собственный инструмент".

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Семеном Файбисовичем

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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