Камерный хор Штутгарта на фестивале в Абу-Гоше

В ближайший Суккот, с 10 по 14 октября, в Абу-Гоше состоится ежегодный, 52-й фестиваль вокальной и литургической музыки. На сайте фестиваля опубликована полная программа, есть страница и на русском языке, билеты уже в продаже, а мы предлагаем анонс выступлений на фестивале знаменитого Kammerchor Stuttgart (Камерного хора Штутгарта) под управлением Фридера Берниуса.

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В программе выступлений этого всемирно известного коллектива прозвучат: Te deum для двойного хора, солистов и органа Мендельсона; Jesu, meine Freude, мотет Баха; "Песня для 16 голосов" Малера и другие произведения. Хор из Штутгарта выступит на фестивале дважды – в среду 11 октября в 11:30 утра и повторит свою программу в четверг, 12 октября в 18:00.

Штутгартский Камерный хор, созданный в 1968 году, известен всем любителям вокальной хоровой музыки благодаря шестидесяти компакт-дискам, записанным компаниями EMI, Orfey, Sony и Caros. Многие диски завоевали престижные награды, постоянно подтверждая высочайшее реноме этого музыкального коллектива и его мировую известность.

Хор выступал на всех известных музыкальных фестивалях в Европе, а также в США, Канаде, Израиле, Австралии и Юго-Восточной Азии. Его участники – профессиональные вокалисты, а программа включает барочную и ансамблевую музыку, а также в оратории, написанные для 60 певцов.

Дирижер – Фридер Берниус, Германия. Дирижерская и педагогическая деятельность руководителя хоря Фридера Берниуса получила всемирное признание. Он считается одним из самых выдающихся исследователей в области старинной музыки в Европе.

В 1987 году Фридер Берниус основал в Штутгарте международный фестиваль "Дни старинной музыки", на который собираются лучшие исполнители в этой области. В последние годы маэстро Берниус основал "Классический филармонический оркестр" для исполнения симфонических произведений и "Барочный оркестр Штутгарта".

Помимо постоянного руководства Камерным хором Штутгарта, Фридера Берниуса часто приглашают, как дирижера для работы с оркестрами и оперными театрами. Недавно он дирижировал оперой "Орфей и Эвридика" Кристофа Глюка и оперой "Олимпиада" Иоганна Хассе. Берниус часто проводит мастер-классы, несколько раз бывал в Израиле и в свой предыдущий визит записал вместе с Симфоническим оркестром Ришон ле-Циона и Камерным хором Штутгарта "Псалмы" Мендельсона и "Реквием" Моцарта.

52-й фестиваль вокальной музыки в Абу-Гош – это 5 дней, 16 программ и три замечательных хора: из Армении, России и Германии. На фестиваль на сей рез приглашен также известнейший российский мужской хор из Воронежа "Символ веры" под управлением Серафима Дубанова, произведший фурор на юбилейном 50-м фестивале в Абу-Гоше.

В нынешнем сезоне, хор даст единственный концерт совместно с израильским женским вокальным ансамблем "Наама", на котором прозвучат произведения Рахманинова, Дворжака и Чайковского. Гостем фестиваля в этом году будет и впервые приезжающий в Израиль из Армении знаменитый хор "Маленькие певцы Армении" под руководством профессора Тиграна Экекяна. В программе также единственного концерта – классическая и народная музыка.

В программу 52-го фестиваля в Абу-Гош включены: Canto General Микиса Теодоракиса; Stabat Mater Шуберта и Гайдна, программы спиричуэлс и песен Леонарда Коэна; барочная музыка; еврейская литургика; оратория "Всемирный потоп" Микеланджело Фальветти для солистов и оркестра; программы танго, ирландских и цыганских песен; программа, посвященная Бобу Дилану, день аккордеонов, концерты на открытом воздухе, мастер-класс по бамбуковых флейтам и многое другое.





