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Звезда Голливуда Рэйф Файнс снимает фильм о Нурееве: он получил гражданство Сербии

время публикации: 11:53 | последнее обновление: 11:53 блог версия для печати

Британский актер и режиссер Рэйф Файнс, снимающий фильм о легендарном российском танцовщике Рудольфе Нурееве, получил гражданство Сербии. Решение о выдаче режиссеру гражданства подписала 7 сентября премьер-министр страны Ана Брнабич.

В своей работе над фильмом режиссер сотрудничает с Симфоническим оркестром Белградской филармонии, сообщает во вторник, 12 сентября, издание Balkan Insight.

Напомним, что уроженец Башкирии Рудольф Нуреев, в 1961 году покинул СССР и стал звездой лондонского Королевского балета, а затем директором балетной труппы парижской Гранд-опера.

Этот фильм – уже вторая картина, которую Файнс снимает в Сербии. В 2010 году он выпустил триллер "Кориолан" по трагедии Уильяма Шекспира. Ранее сообщалось, что для подготовки к съемкам фильма о Нурееве Файнс приезжал в Башкирию, с которой связана биография великого танцовщика.

Файнс, лауреат главной британской кинопремии BAFTA, намерен сыграть в этом фильме роль балетного наставника Рудольфа Нуреева. Его партнершей будет российская актриса Чулпан Хаматова.

Кинопроект, который пока не получил названия, основан на изданной в 2007 году книге журналистки и бывшей балерины Джули Каваны "Рудольф Нуреев: Жизнь". Сценарий написал британский драматург Дэвид Хэар, дважды номинант "Оскара".

Рэйф Файнс известен по роли Волан-де-Морта в серии фильмов о Гарри Поттере. Он также снимался в картинах "Список Шиндлера", "Английский пациент", "Залечь на дно в Брюгге", "Отель "Гранд Будапешт" и других. В 1997 Файнс сыграл роль студента Иванова в одноименной пьесе Антона Чехова в постановке лондонского театра "Алмейда".

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