Практически мировая премьера: "Куклы. 20 лет спустя"

Замечательный сатирик, прозаик и телеведущий, автор многочисленных книг, пьес, сценариев, Виктор Шендерович – частый гость в Израиле. На этот раз он привезет с собой уже ставшую легендарной телепрограмму "Куклы", которая даст возможность вспомнить недавнее, но уже хорошо забытое российское прошлое и по-новому оценить день сегодняшний. Израильская премьера программы "Куклы. 20 лет спустя" состоится в октябре текущего года.

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Сегодня зрителю российских телеканалов почти невозможно представить, что были времена, когда над президентом страны и его соратниками можно было регулярно, как минимум раз в неделю, смеяться на экарен одного из центральных телеканалов. Тем не менее, это так, и "Куклы" – лучшее свидетельство невероятной свободы того времени.

Программа возникла в 1994 году, и ее главной "фишкой" стало пародийное обыгрывание классических сюжетов – как литературных, так и кинематографических.

Какие только произведения не использовали ее авторы – от "Винни Пуха" до "Дон Кихота", от "Красной шапочки" до "Севильского цирюльника", от "Семнадцати мгновений весны" до "Кошмара на улице Вязов". Это было свежо, остроумно, метко, и зрители предвкушали каждую передачу, передавая лучшие шутки из уст в уста.

Политики боялись острого языка Шендеровича, "Куклы" стали мерилом их популярности, и те, чьи куклы из латекса не были сделаны для программы, готовы были на многое, лишь бы попасть в число ее героев.

Пика популярности "Куклы" достигли в конце 1990-х, однако с приходом к власти нового президента ситуация изменилась. Началом конца стала программа "Крошка Цахес", вышедшая в начале 2000-го года, где приход Путина к власти обыгрывался на примере знаменитой сказки Гофмана.

По мнению Виктора Шендеровича президент не забыл и не простил сюжет, где он был представлен маленьким отвратительным уродцем, которого только благодаря телевизионной фее (в этой роли выступал Борис Березовский) все воспринимают как красавца и умника.

Острая политическая направленность "Кукол" не раз вызывала гнев чиновников, но главные герои программы ни разу за всю ее историю не попытались включить так называемый "административный ресурс". Тем не менее, многие объясняют уничтожение "старого" НТВ реакцией на программу "Куклы".

После разгрома телеканала НТВ Шендерович покинул программу. Еще какое-то время она выходила с другими авторами, однако превратилась в нечто беззубое и вскоре была закрыта по причине упавших рейтингов.

С 1997 по 2002 год В. Шендерович был постоянным автором и ведущим еженедельной "информационно-паразитической" программы "Итого" на канале НТВ , а затем на канале ТВ-6. После того как и он был закрыт, передача стала выходить под названием "Бесплатный сыр" на канале ТВС и была закрыта вместе с этим телеканалом в июне 2003 года, а Шендерович перешел на радио "Эхо Москвы", где до 2008 года вел сатирическую передачу "Плавленый сырок".

Израильским зрителям повезло: их ждет своеобразный экскурс в прошлое, ностальгия и злоба дня – они смогут увидеть лучшие отрывки из самых удачных передач, ставших практически пророческими. Удивительным образом шутки не устарели, и над ними по-прежнему можно хохотать до слез.

Кроме того, Виктор Шендерович расскажет, что происходило вокруг передачи – кто из обидевшихся героев жаловался в прокуратуру, какие программы оказались пророческими, как вело себя начальство НТВ и многое, многое другое. По словам автора, "вы увидите то, по чему соскучились, и то, чего никогда не видели".

Кроме того прозвучат отрывки из передачи "Бесплатный сыр", которую Шендерович также вел на НТВ, а все желающие смогут приобрести новые книги одного из самых остроумных современных авторов с его автографом.





