Иерусалимский сон Дмитрия Шостаковича. Фотоперевод Дмитрия Брикмана

Очень трудно перевести на язык слов те образы и чувства, которые возникают у нас, когда мы слушаем музыку. Язык слов – ограниченный язык. Ограниченный своей однозначностью. А язык музыки и не ограничен ничем, и не однозначен – в любой музыкальной фразе каждый человек и услышит, и увидит своё. И язык фотографии тоже не однозначен и не ограничен – один и тот же фото-образ у разных людей вызывает совершенно разные ассоциации и чувства. Поэтому если языком фотографии попытаться передать то, что было услышано в музыке, то эти, услышанные образы одного языка, увиденные образами другого языка могут вдруг открыться с совершенно неожиданной стороны. Прав я или не прав, не знаю, но…

"Однажды случилось то, что не случится никогда – композитор Дмитрий Шостакович оказался в XXI веке. Он посетил разные города и страны, повстречался с разными людьми, увидел разные образы нашего мира и в самом конце визита приехал в Иерусалим. Дмитрий Дмитриевич ходил по его улицам весь день и всю ночь и пропитывался Городом. А под утро он вернулся в гостиницу и провалился в сон, в котором увиденные им за время путешествия образы и написанная им за его предыдущую жизнь музыка неожиданно слились воедино".

В фотопереводе звучат фрагменты четвёртой, пятой и восьмой симфоний Дмитрия Дмитриевича Шостаковича в исполнении Кёльнского Гюрцених-оркестра. Дирижёр – Дмитрий Китаенко.

Фотографии и фотоперевод Дмитрия Брикмана

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Сайт фотографа: dimabrickman.com