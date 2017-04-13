Анна Розина: "Я не против, когда мои дети смотрят телевизор" или Как провести время на Песах с пользой для всей семьи?

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Теле-и радиоведущая, журналистка, владелица сети детских садов "Маленький садовник" и мама троих детей Анна Розина делится советами о том, как с удовольствием и обоюдной пользой провести с детьми время на Песах.

Анна, в последние дни социальные сети наполнились тревожными вопросами: чем заняться с детьми на каникулы, как не проделать дыру в бюджете – детские мероприятия такие дорогие…

Совсем не обязательно выбирать платные мероприятия на Песах – мы например, находим массу интереснейших занятий, за которые не надо платить: едем всей семьей в лес – там сейчас зелено, свежо и очень по-весеннему. Мы любим путешествовать по городам: даже по своему родному городу гуляем и постоянно находим интересные дома, которых раньше не замечали. Любим вместе смотреть телевизор – смотрим семейные фильмы, смеёмся, потом обсуждаем.

Вы не против, чтобы ваши дети смотрели телевизор? Многим родителям это не нравится.

Нужно просто занимать ребенка, чтобы он не сидел перед телевизором полдня. А когда ребенок отучился в школе, потом пошел на кружок а оттуда на спортивную секцию – вечером ему просто необходимо отдохнуть и пусть во время отдыха он посмотрит познавательную программу по телевизору, качественный сериал или мультфильм.

Вы считаете, что смотреть телевизор – это даже полезно для ребенка?

В последнее время само понятие телевидения очень изменилось. Сейчас ребенок не сидит перед телевизором и не смотрит то, что идет в эфире в этом время. Сегодня есть библиотека VOD, которая изменила подход к телевидению. Родители сами могут выбирать из библиотеки и советовать ребенку, что посмотреть в свободное время. Библиотека VOD построена по принципу обычной библиотеки: это собрание фильмов, сериалов, мультфильмов и телепрограмм, из которого можно выбрать лучшие и самые интересные.

Что любят смотреть ваши дети?

Старшей дочке Саше 12 лет, она серьезно занимается гимнастикой, много учится и время на телевизор у нее есть только перед сном. Она выбирает из библиотеки VOD "Селком TV" новую серию любимого израильского сериала "Набасу". Или новую кулинарную программу, которые она обожает.

Патрик очень любит детский канал "Карусель", смотрит мультики, а на вопрос: "Какой мультик твой любимый?", отвечает "Все!". Этот канал на русском языке, и Патрик так совершенствует свой русский. Он любит познавательные программы про животных и насекомых, и я выбираю ему из библиотеки самые качественные обучающие программы для маленьких.

Кстати, за библиотеку VOD в "Селком TV" не нужно доплачивать – она идет в основном пакете за 99 шекелей в месяц.

А что любите смотреть вы?

Я смотрю телевизор вместе с семьей – в последний раз все вместе мы смотрели новый фильм 2016 года "Алиса в Зазеркалье" с Джонни Деппом - опять же из VOD "Селком TV". А вообще, когда дети смотрят телевизор, я радостно посвящаю время себе – хожу на спорт или в бассейн, делаю то, что не успела.

Но на Песах у нас будет много времени, чтобы провести его вместе всей семьей – в прогулках, играх, разговорах и за просмотром любимых фильмов – на русском, английском или на иврите – по настроению.