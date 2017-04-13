13 апреля 2017 г.
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Досуг

Fappening 2.0: новой жертвой раздевающих хакеров стала певица Майли Сайрус

время публикации: 13:14 | последнее обновление: 13:16 блог версия для печати фото
Майли Сайрус
Майли Сайрус
Майли Сайрус
ВСЕ ФОТО

На этой неделе в "dark web" были выложены десятки интимных фотографий 24-летней американской певицы Майли Сайрус, считающейся одной из самых сексуальных женщин в шоу-бизнесе, сообщает сайте Yahoo News. Эти снимки были также распространены на нескольких веб-форумах.

Судя по всему, злоумышленники вновь смогли взломать личный аккаунт Майли, как незадолго до того взломали аккаунты актрис Эммы Уотсон и Аманды Сейфрид.

Сайрус пока не комментирует факт похищения материалов из их личных архивов. Она второй раз становится жертвой "раздевающих хакеров".

Майли Сайрус (настоящее имя Дестини Хоуп Сайрус) родилась 23 ноября 1992 года в Нэшвилле (штат Теннесси) в семье известного исполнителя песен в стиле кантри Билли Рэя Сайруса. Мировую известность ей принесла главная роль в сериале "Ханна Монтана".

Как отмечает свободная энциклопедия "Википедия", в 2007 году Сайрус заключила контракт с Hollywood Records и начала сольную карьеру. В июле 2008 года Сайрус выпустила свой первый сольный альбом Breakout. В 2009 году Сайрус была номинирована на "Золотой глобус" в номинации "Лучшая песня" за исполнение композиции I Thought I Lost You, прозвучавшей в мультфильме "Вольт", в котором она также озвучила одну из ролей. Летом того же года в прокат вышел полнометражнный фильм о Ханне Монтане и саундтрек к нему. В 2010 году Сайрус исполнила роль проблемной девушки-подростка в мелодраме "Последняя песня". В том же году Майли выпустила свой третий, по большей части танцевальный, сольный альбом "Can't Be Tamed". Видеоклип и лирика заглавной песни альбома представляют Сайрус в более сексуальном образе. В апреле – июле 2011 года Майли совершила мировое турне "Gypsy Heart Tour".

В октябре 2013-го у нее вышел альбом "Bangerz", в августе 2015-го – альбом "Miley Cyrus & Her Dead Petz". В те же годы она снялась в трех фильмах, в двух из которых играла саму себя.

По состоянию на 2017 год, личное состояние Майли Сайрус оценивается в 200 миллионов долларов (при этом общая сумма ее гонораров за все годы творческой деятельности, с 2001-го по 2017-й, составила 360 миллионов долларов).

В 2011-м Майли оказалась жертвой компьютерного хакера, похитившего ее интимные снимки и выложившего некоторые из них в интернет. Данная скандальная история в немалой степени способствовала росту популярности певицы, хотя она действительно была жертвой, а не выдумала эту историю для повышения рейтинга (ФБР арестовало "хакерацци"). В мае 2013-го Сайрус была объявлена "самой горячей женщиной планеты" по версии журнала Maxim.

Новый "голый скандал" тоже, скорее всего, будет способствовать популярности певицы, которая считается одной из самых сексуальных женщин на американской сцене.

Но критики не только отмечают экстравагантное поведение, но и признают несомненный музыкальный талант Сайрус.

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// NEWSru.co.il // Досуг // 16 марта 2017 г.
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// NEWSru.co.il // Досуг // 1 сентября 2015 г.
"Распутная принцесса" Майли Сайрус: титул самой сексуальной вместо призов MTV







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