"Мишка Япончик – душа Одессы": кабаре-феерия по мотивам любимого сериала.

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Жизнь выдающихся людей Удивительная история жизни одной из самых ярких личностей в истории Одессы не дает творческим людям почивать на лаврах. Идея создания эстрадного шоу, с оглядкой на лучшие шоу Нью-Йоркского Бродвея и Лондонского Вест-Энда, витала воздухе очень давно. Поэтому, появление проекта все его участники восприняли как нечто, само собой разумеющееся. От идеи до воплощения один шаг

Сложно воссоздать оригинальную историю, если ты не пережил ее и не пропустил через себя. Владимир Абрамович Долинский, выдающийся комедийный актер и просто очень талантливый человек, уделил немалое количество сил, времени, на скрупулезный подбор каждой детали постановки. Вместе с режиссером Леонидом Шуром, они создали потрясающую постановку, название которой придумала супруга Владимира Абрамовича. "Мишка Япончик – душа Одессы".

Театр – это люди

Но такого фееричного кабаре-шоу могло бы и не получиться, без участия в нем удивительной когорты неимоверно талантливых певцов, музыкантов и артистов. Особая часть представления – яркая танцевальная постановка известного хореографа Дмитрия Брехова. Тот же Владимир Долинский, запомнившийся всем ролью элегантного и задорного конферансье Йоника Левандовского, на протяжении всего шоу осуществит, как минимум, пять сценических перевоплощений. Буря эмоций и смена мизансцен одной за другой, унесут зрителя в удивительный мир Одессы начала прошлого столетия. В то же время, это совсем не ретроспективная постановка, в ней присутствует дух современности и реалистичности происходящего. Актеры заставят вас поверить в натуральность событий.

Дополнительный колорит создаст джаз-бэнд имени Леонида Утесова, под управлением легендарного аранжировщика, композитора и музыканта Евгения Писака в тандеме с популярным певцом и композитором Владимиром Минкиным.

В составе группы объединились настоящие музыканты-виртуозы, тонко чувствующие не только происходящее на сцене, но и реакцию зрителя. А значит, каждая предложенная аранжировка будет идеально дополнять развитие сюжета шоу, насыщая роскошное шоу особыми красками.

В концерте принимают участие 20 талантливых артистов, солистов и музыкантов во главе с маэстро Владимиром Долинским.

Атмосферное окружение

И в получившейся постановке удивительного шоу присутствует все, что у нас ассоциируется со эстрадным концертом и музыкально-юмористическим представлением. Технически, в проекте задейстованы десятки профессионалов. В антураже присутствуют громадные экраны с трехмерными декорациями, отличная работа экспертов по звуку и свету. Так что сама техническая сторона будет подана на небывалом уровне. Не стоит забывать и о работе костюмеров. Яркие харизматичные образы великолепно подчеркиваются их нарядами. И в этом зритель также сможет убедиться воочию. Не зря великий Гёте сказал: "Сцена и зрительный зал, актеры и зрители создают целое только в совокупности". Этот афоризм, как нельзя лучше характеризует замечательную постановку "Мишка Япончик – душа Одессы".

Чего ожидать от шоу

Будьте готовы к тому, что два часа с антрактом пролетят для вас как одно мгновение. Виртуозная игра знатока комедии Владимира Долинского, прекрасные солисты, живая музыка и уникальные аранжировки, красочная атмосфера и головокружительные танцы создадут для вас шоу по настоящему мирового масштаба. Известно, что в создании идеи проекта также приняли непосредственное участие, являясь его вдохновителями: Владимир Винокур, Александр Песков, Иосиф Кобзон и Михаил Турецкий. Неповторимое одесское веселье, сдобренное настоящим изысканным юмором и классикой еврейских песен – это лишь небольшая толика того, что предстоит пережить зрителю.

Место встречи изменить нельзя

С 17 по 20 апреля 2017 года в Израиле состоится четыре представления музыкально-юмористического шоу "Мишка Япончик – душа Одессы".

Следующим пунктом для команды единомышленников станут гастроли в Германии и Америке, но знаменательно, что премьера программы состоится в Израиле. Примечательно, что свой день рождения 20 апреля Владимир Долинский отпразднует на сцене в Израиле. И кроме благодарной публики, выдающегося актера прилетит поздравить его дочь Полина, также популярная актриса театра и кино.

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