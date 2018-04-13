Григорий Чхартишвили (Борис Акунин) отвечает на детские вопросы

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стал писатель Григорий Чхартишвили (Борис Акунин), который видит смысл жизни в прохождении пути – не вниз, а вверх, и в том, чтобы найти то, для чего ты создан, "раскопать в себе клад".

"Чтобы разобраться в какой-то сложной проблеме, мне нужно написать про это книжку", – говорит Чхартишвили. При этом, отвечая на вопрос семилетней японской девочки, признается: "Ни одной книжкой, написанной мною, я не сто процентов не доволен. Когда ты пишешь книжку, ты берешь какую-то хрустальную, прекрасную, сверкающую идею, начинаешь ее перетаскивать на бумагу – и в процессе пачкаешь, портишь. Потому что тебе не хватает терпения, не хватает таланта. И, в конечном итоге, ты смотришь на то, что у тебя получилось, и испытываешь чувство разочарования. Потому что, пока не было написано, жар-птица выглядела лучше".

"Ты врушничаешь?" – спросила другая девочка. "У лжи, у вранья плохая репутация. И напрасно. Потому что способность лгать – это из базовых условий цивилизованности и воспитанности", – считает Чхартишвили-Акунин.

На предложение представить себя всемогущим и выбрать для мальчика единственный дар Чхартишвили с готовностью говорит, что подарил бы ребенку везучесть (этим даром наделен его литературный герой Эраст Фандорин).

Программа "Детский недетский вопрос" с Григорием Чхартишвили (Борисом Акуниным)

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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