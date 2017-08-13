"Рыцарская шотландская сказка". Фестиваль "Рыцари Иерусалима 2017"

Чем отличается рыцарский турнир бугурт от рыцарского поединка, как проводятся игры горцев – шотландские народные игры, и что такое конное шоу в Еврейский новый год? Ответы на все вопросы - на фестивале средневековой культуры "Рыцари Иерусалима 2017", который пройдет в этом году девятый раз подряд в Эйн-Яэль - в Иерусалимском музее ремесел под открытым небом. Его нынешняя тема – "Шотландская гвардия" - не в последнюю очередь потому, что на фестивале будут играть шотландские волынки и потому, что на нем будут проводиться шотландские "Горские игры" - в основном упражнения по поднятию и метанию различного рода тяжестей и перетягиванию канатов.

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21, 22, 23 сентября 2017 года превратятся в три дня незабываемых приключений. Ежедневно с 09:00 до 17:00. Впервые на фестивале: рыцарские поединки – бугурты по канонам и стандартам ведущих европейских турниров - массовые сражения тяжелых латников; конное представление и состязание в женской номинации - прекрасные воительницы будут сражаться наравне с мужчинами. В этом году на фестиваль прибудут бойцы из Австрии, Англии, Израиля, Италии, Польши, России, Украины.

Традиционно главная часть фестиваля – это международный рыцарский турнир, бои которого проходят в аутентичных тяжелых доспехах и в полном контакте. Турнир – это зрелище и для взрослых, и для детей. Детское творчество органично интегрировано в программу фестиваля и в этом году станет его частью на мастер-классах для детей разных возрастов. Исходя из опыта прошлых лет, организаторы фестиваля утверждают, что:

* выпечка лепешек на огне интересна детям уже с 5 лет (обязательно в сопровождении взрослых); * школа оруженосцев заинтересует не только мальчиков, но и девочек. Здесь они научатся основам владения щитом и мечом; * в создании геральдического щита с удовольствием поучаствует вся семья, составив семейный родовой герб и воплотив его на щите из картона; * школа принцесс предназначена для девочек старше 5 лет, под присмотром принцесс постарше они раскроют тайны косметики и моды средневековья.

На просторных тенистых террасах музея Эйн-Яэль расположится ярмарка художников и ремесленников, а также будут выступать музыканты, актеры и клоуны. Так что не упустите возможность совершить увлекательное путешествие во времени! Рыцари и дамы, шуты и торговцы, музыканты и лучники, гадалки и фокусники... Всех, всех, всех вы сможете найти на Фестивале "Рыцари Иерусалима 2017". В фестивале "Рыцари Иерусалима 2017" примет также участие и гадалки, и волшебники, мастера и ремесленники, кукольные феи и музыканты, в том числе вновь ансамбль волынок DESMODIUM - израильский коллектив из Беэр-Шевы, исполняющий фолк музыку в современных рок обработках.

Рыцарский турнир пройдет в парке ремесле Эйн-Яэль, куда ежегодно съезжаются те, кто хочет "дотронуться" до средневековья и проникнуться его духом. Фестиваль организуется клубом исторического фехтования "Рыцари Иерусалима", основанным более десяти лет назад. Первый в Израиле международный фестиваль живой истории "Рыцари Иерусалима" прошел в 2009 году и так понравился публике, что стал ежегодным. Сегодня клуб "Рыцари Иерусалима" объединяет, прежде всего, людей интересующихся разными аспектами исторического фехтования: изучением старинных европейских манускриптов - "фехтбух", вкладом еврейских мастеров фехтования, артистическим фехтованием и прикладным современным направлением "исторического фехтования" - поединком тупыми мечами в полном доспехе. Бойцы клуба регулярно выступают на местных и зарубежных турнирах, ежегодно входя в сборную Израиля на чемпионате мира по историческому бою "Битва Наций". Кроме того, клуб принимает участие в исторических, археологических и культурных проектах в сотрудничестве с израильскими и зарубежными историками и археологами.

Публикуется по материалам PR-агентства