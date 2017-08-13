В октябре в Израиле "Нелюбовь" Андрея Звягинцева

Осенью в Хайфе, Иерусалиме, Тель-Авиве, Герцлии и Рамат-Гане состоятся показы нашумевшего фильма российского режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь", получившего приз жюри на последнем Каннском кинофестивале.

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Это история современной московской семьи, которая переживает тяжелый, мучительный развод. Главные герои еще супруги, но каждый из них уже фактически начал новую главу жизни и поэтому хочется скорее, как можно скорее развестись. Но рядом их ребенок, сын, который чувствует свою абсолютную ненужность родителям…

Публикуется по материалам PR-агентства