13 августа 2017 г.
последняя новость: 15:41
От "Пусть говорят" никого не осталось
Диета поможет вернуть молодость
Фруктовая галета
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
14:26 Осенью в Израиле легендарный Ричард Клайдерман
14:18 В октябре в Израиле "Нелюбовь" Андрея Звягинцева
13:22 "Рыцарская шотландская сказка". Фестиваль "Рыцари Иерусалима 2017"
16:10 Основатель Pink Floyd заявил, что его коллеги боятся прослыть антисемитами
11:29 Шоу "Театра теней" из Праги и спектакль "Топливо". Афиша на выходные
14:20 Джоли и Питт снова вместе: газировка и клюквенный сок вместо алкоголя
13:25 "Матильде" выдано прокатное удостоверение. Минкульт не нашел причин для запрета
16:34 Как охраняют новые серии "Игры престолов" от пиратов
15:26 Премьера в Гешере: музыкальная комедия "Герцль сказал!"
12:18 Спектакль "Из жизни планет" - музыкальное посвящение оттепели
Досуг

В октябре в Израиле "Нелюбовь" Андрея Звягинцева

время публикации: 14:18 | последнее обновление: 14:18 блог версия для печати фото
Осенью в Израиле легендарный Ричард Клайдерман

Осенью в Хайфе, Иерусалиме, Тель-Авиве, Герцлии и Рамат-Гане состоятся показы нашумевшего фильма российского режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь", получившего приз жюри на последнем Каннском кинофестивале.

- Приобрести билеты на показ фильма "Нелюбовь"

Это история современной московской семьи, которая переживает тяжелый, мучительный развод. Главные герои еще супруги, но каждый из них уже фактически начал новую главу жизни и поэтому хочется скорее, как можно скорее развестись. Но рядом их ребенок, сын, который чувствует свою абсолютную ненужность родителям…

Публикуется по материалам PR-агентства

facebook







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 13 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017