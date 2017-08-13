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"Музыкальная терапия": король эпатажа Сергей Пенкин – в Израиле

время публикации: 18:42 | последнее обновление: 18:42 блог версия для печати фото
"Музыкальная терапия": король эпатажа Сергей Пенкин – в Израиле

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"Король эпатажа и мистер экстравагантность" российской эстрады Сергей Пенкин – один из тех артистов, которые максимально проявляют себя именно в живом концерте. Необыкновенно красивый, обволакивающий, с диапазоном в четыре октавы голос певца занесен в Книгу рекордов Гиннеса.

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Сергей Пенкин исполняет западные эстрадные шлягеры, шедевры мировой классики в современных аранжировках, поп-композиции и многое другое. Его выступления отличает доверительный и уважительный тон общения с залом, блестящее умение расположить к себе публику и представить каждую песню.

Концерты Сергея Пенкина, всегда яркие и зрелищные, оформлены с особым изяществом и вкусом. Однако новая программа уникальна даже на их фоне: каждая песня выстроена с определенным видеоартом, подобранной палитрой световых эффектов, созданы динамические конструкции с экранами, которые создают эффект присутствия 3D mapping.

Зрители станут свидетелями фантастической истории, в первом отделении побывав в райском саду, во втором – в старом Лондоне, а затем – в древнегреческом амфитеатре. В одном из номеров Пенкин будет исполнять песню, погрузившись в огромный аквариум.

Каждый номер шоу "Музыкальная терапия" – маленький спектакль. На концерте прозвучат хиты "Feelings", "Дождь осенний", "В другую весну", "Призрак оперы", "Памяти Карузо", "Ария мистера Х", а также новые песни.

Вечно популярная и прекрасная музыка в сопровождении современных технологий, профессиональный и задушевный голос Сергей Пенкина доставят изысканное наслаждение зрителям.

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