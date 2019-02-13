Определился представитель Израиля на "Евровидении-2019" в Тель-Авиве

Представителем Израиля на международном конкурсе эстрадной песни "Евровидение-2019" стал певец Коби Марими.

27-летний исполнитель одержал победу в телевизионном отборочном конкурсе "А-кохав а-ба" на телеканале "Кешет", финал которого состоялся вечером во вторник, 12 февраля.

"Евровидение-2019" пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.

"А-кохав а-ба": Израиль выбрал представителя на "Евровидении 2019". Фоторепортаж

Победительницей конкурса "Евровидение-2018", проходившего в Лиссабоне, стала израильская певица Нета Барзилай. По традиции, следующий конкурс проводится в стране, представитель которой победил в прошлом году.

В Израиле конкурс "Евровидение" проводился дважды: в 1979-м – после победы Ицхара Коэна и "Alphabeta", в 1999-м – после победы Даны Интернешнл. Причем оба раза конкурс устраивали в Иерусалиме.

В 1979-м Израиль второй год подряд праздновал победу на этом конкурсе. Тогда еврейское государство представляли Гали Атари и "Milk and Honey". Однако израильское правительство отказалось второй раз подряд проводить конкурс на своей территории, более того в 1980-м израильтяне в "Евровидении" не участвовали, поскольку дата его проведения (в Гааге) совпала с Днем памяти павших в войнах Израиля.





