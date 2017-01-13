13 января 2017 г.
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Как отпраздновать "старый Новый год" в Израиле. Афиша на ближайшие выходные

время публикации: 11:59 | последнее обновление: 11:59 блог версия для печати фото
Как отпраздновать "старый Новый год" в Израиле. Афиша на ближайшие выходные

Редакция NEWSru.co.il публикует список культурных и развлекательных мероприятий для всей семьи, которые можно посетить в ближайшие выходные. Билеты – в онлайн-кассе.

Вечером в пятницу в тель-авивском клубе "А-Театрон" молдавская этно-рок группа "Здоб ши Здуб" предлагает отпраздновать "старый Новый год" в балканском стиле.

- Приобрести билеты на выступление "Здоб ши Здуб"

Вечером в пятницу в тель-авивском клубе "Гавана" русско-американская рок-группа Red Elvises ("Красные Элвисы") покажет концертную программу, приуроченную к "старому Новому году".

- Приобрести билеты на выступление Red Elvises

В субботу в Хайфе, в церкви Святого Иоанна состоится праздничный музыкальный концерт "Новогодние колокола".

- Приобрести билеты на концерт "Новогодние колокола"

В субботу в Латрунском монастыре пройдет Большой рождественский бал "Бельканто".

- Приобрести билеты на рождественский бал "Бельканто"

В пятницу в Тель-Авиве, в субботу в Беэр-Шеве выступит московская группа "Boogie Woogie Boom", исполняющая классические хиты 20-50-х годов в стилях piano boogie, Rock'n'Roll, R'n'B.

- Приобрести билеты на концерт "Boogie Woogie Boom"

Вечером в пятницу театр "Гешер" представляет новый спектакль "В туннеле" в постановке Ирада Рубинштейна. Пьеса Рои Хена, вдохновленная сценарием фильма Даниса Tановича "Ничейная земля", получившего "Оскара" в 2001 году.

- Приобрести билеты на спектакль "Странствия Одиссея"

В 11:00 в субботу в "Гешере" можно посмотреть детский спектакль "Странствия Одиссея".

- Приобрести билеты на спектакль "В туннеле"

Более полный список развлечений на ближайшие выходные см. на сайте Афиша NEWSru.co.il

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Пятница, 13 января 2017 г.
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