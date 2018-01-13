18+
13 января 2018 г.
последняя новость: 19:07
Умер, спасая собаку
70-летний певец показал беременную жену
Жену Краско поймали на измене
Умер Михаил Державин
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:30 Еврейка Скарлетт Йоханссон сыграет главную роль в фильме о "Черной вдове"
11:17 Арабы возмутились по поводу снимка Галь Гадот в платье от ливанского дизайнера
10:12 Спектакль "Иностранка" и шоу Liberace & Elvis. Афиша на выходные
07:14 Сетевой музей искусства пожилых людей: победить время
06:39 О мудрой хулиганке Бабе Яге. Актриса Светлана Бень отвечает на детские вопросы
15:40 Александр Васильев: "Живу в мире красивых вещей"
07:08 "Как великан суп варил": тираж детской книги репатрианта из Киева превысил 120.000 экземпляров
20:36 Фестиваль "Дни Моцарта" – в центре искусств Зихрон-Яакова
20:12 Выставка "Пластинки на костях" – в Тель-авивском музее искусств
17:51 Арт-проект "ТенорА XXI века" – в Израиле
Досуг

Еврейка Скарлетт Йоханссон сыграет главную роль в фильме о "Черной вдове"

время публикации: 09:30 | последнее обновление: 09:52 блог версия для печати фото
Скарлетт Йоханссон на премьере фильма "Мстители" в 2012 году
Скарлетт Йоханссон
Скарлетт Йоханссон
ВСЕ ФОТО

Как сообщает издание The Telegraph, компания Marvel приступила к созданию спин-офф саги о "Мстителях": главной героиней нового фильма станет "Черная вдова" в исполнении Скарлетт Йоханссон. В настоящее время пишется сценарий картины.

Йоханссон уже сыграла "Черную вдову" в фильмах "Железный человек 2" (2010), "Мстители" (2012), "Первый мститель: Другая война" (2014), "Мстители: Эра Альтрона" (2015), "Первый мститель: Противостояние" (2016), "Рагнарек" (2017), а также "Мстители: Война бесконечности", который выйдет на экраны в мае этого года. Однако еще ни разу "Черная вдова" не становилась главной героиней картины.

"Черная вдова", а точнее, советская шпионка Наталья Романова, привлекла внимание фанатов комиксов уже после первого своего появления на экранах в 2010 году. Согласно легенде, созданной компанией Marvel, Наталья Романова родилась в Сталинграде и была воспитана солдатом Иваном Петровичем. Повзрослев, она влюбилась в пилота-испытателя Алексея Шостакова, являвшегося "мутантом Красным Стражем", а после его гибели стала оперативником. КГБ дал Наталье Романовой кличку "Черная вдова".

Сама Скарлетт Йоханссон неоднократно говорила в интервью, что с удовольствием бы сыграла в фильме, главная сюжетная линия которого будет посвящена "Черной вдове".

Издание Times of Israel отмечает, что еврейка Скарлетт Йоханссон в роли "Черной вдовы" не менее убедительна, чем Галь Гадот, израильская актриса, создавшая образ "супергероини" в фильме "Чудо-женщина". "Приятно наблюдать за тем, как актриса-еврейка борется со злом на большом экране", - пишет Times of Israel.

Справка: Скарлетт Йоханссон родилась 22 ноября 1984 года в Нью-Йорке. Ее отец, Карстен Йоханссон – выходец из Дании, был сыном сценариста и режиссера Эйнера Йоханнсона. Ее мать, Мелани Слоун, происходит из семьи американских евреев, выходцев из Польши. При этом Скарлетт подчеркивает, что празднует как Рождество, так и Хануку. В октябре прошлого года во время телешоу Finding Your Roots ("В поисках корней") Скарлетт узнала о том, что ее двоюродный прадед погиб в Варшавском гетто.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 28 октября 2017 г.
Скарлетт Йоханссон расплакалась, узнав, что ее дед погиб в Варшавском гетто
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 26 мая 2017 г.
Премьера "Чудо-женщины": триумф Галь Гадот. Фоторепортаж
// NEWSru.co.il // Досуг // 17 марта 2014 г.
Интервью Скарлетт Йоханссон: о съемках в "спорной" израильской рекламе не сожалею
// NEWSru.co.il // Досуг // 7 мая 2008 г.
Еврейка Скарлетт Йоханссон выходит замуж за канадского актера







  Rating@Mail.ru  
Суббота, 13 января 2018 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2018