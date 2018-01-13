Еврейка Скарлетт Йоханссон сыграет главную роль в фильме о "Черной вдове"

Как сообщает издание The Telegraph, компания Marvel приступила к созданию спин-офф саги о "Мстителях": главной героиней нового фильма станет "Черная вдова" в исполнении Скарлетт Йоханссон. В настоящее время пишется сценарий картины.

Йоханссон уже сыграла "Черную вдову" в фильмах "Железный человек 2" (2010), "Мстители" (2012), "Первый мститель: Другая война" (2014), "Мстители: Эра Альтрона" (2015), "Первый мститель: Противостояние" (2016), "Рагнарек" (2017), а также "Мстители: Война бесконечности", который выйдет на экраны в мае этого года. Однако еще ни разу "Черная вдова" не становилась главной героиней картины.

"Черная вдова", а точнее, советская шпионка Наталья Романова, привлекла внимание фанатов комиксов уже после первого своего появления на экранах в 2010 году. Согласно легенде, созданной компанией Marvel, Наталья Романова родилась в Сталинграде и была воспитана солдатом Иваном Петровичем. Повзрослев, она влюбилась в пилота-испытателя Алексея Шостакова, являвшегося "мутантом Красным Стражем", а после его гибели стала оперативником. КГБ дал Наталье Романовой кличку "Черная вдова".

Сама Скарлетт Йоханссон неоднократно говорила в интервью, что с удовольствием бы сыграла в фильме, главная сюжетная линия которого будет посвящена "Черной вдове".

Издание Times of Israel отмечает, что еврейка Скарлетт Йоханссон в роли "Черной вдовы" не менее убедительна, чем Галь Гадот, израильская актриса, создавшая образ "супергероини" в фильме "Чудо-женщина". "Приятно наблюдать за тем, как актриса-еврейка борется со злом на большом экране", - пишет Times of Israel.

Справка: Скарлетт Йоханссон родилась 22 ноября 1984 года в Нью-Йорке. Ее отец, Карстен Йоханссон – выходец из Дании, был сыном сценариста и режиссера Эйнера Йоханнсона. Ее мать, Мелани Слоун, происходит из семьи американских евреев, выходцев из Польши. При этом Скарлетт подчеркивает, что празднует как Рождество, так и Хануку. В октябре прошлого года во время телешоу Finding Your Roots ("В поисках корней") Скарлетт узнала о том, что ее двоюродный прадед погиб в Варшавском гетто.





