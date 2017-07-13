Просто Лолита: в Израиль приезжает певица "без комплексов"

Лолита Милявская, одна из самых темпераментных, непосредственных и лишенных каких бы то ни было комплексов артисток российской эстрады, взрывная и непредсказуемая, не скрывающая, что немало накуролесила в жизни приезжает в Израиль в сентябре этого года.

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Лолита, одна из самых популярных артисток российской эстрады, предстанет перед израильской публикой с большой сольной программой. Эта певица, обладающая множеством разнообразных талантов, умеет оставаться со зрителем наедине при огромном стечении народа и быть до конца искренней и откровенной. Ее песни-исповеди никого не оставляют равнодушными – они заставляют сопереживать и бесконечно верить певице.

В Израиле легендарная звезда российской поп-сцены и популярная телеведущая даст четыре больших концерта. Нынешняя программа Лолиты выстроена из лучших номеров ее репертуара разных лет и уже успевших стать хитами новых песен певицы. На концертах Лолиты в Хайфе, Тель-Авиве, Беэр-Шеве и Ашдоде обязательно прозвучат блокбастеры "Пошлю его на…", "Снилось мне", "Ориентация север", "Расскажи как…", "Жизнь отдам за тебя", "Иди и смотри", "Ты похудела", "На Титанике" и многие другие.

Лолита также популярная телеведущая – многие помнят скандальный телепроект "Без комплексов!", который удостоен самой престижной российской телевизионной премии "ТЭФИ". В ее телекарьере были также "Утренняя почта", "Доброе утро, страна!", "Субботний вечер", и много других популярных и любимых телезрителями передач. В прошлом телесезоне певица радовала поклонников авторским ток-шоу "Лолита".

Как правило, Лолита сама ведет свои концерты и никогда не забывает весело, живо и непосредственно пообщаться с публикой. Учитывая ее колоссальный режиссерский и телевизионный опыт, каждый концерт певицы превращается в неповторимое и забавное интерактивное шоу.

Лолита способна в считанные минуты растопить сердце самого большого скептика и зарядить своей неисчерпаемой энергией весь зал. Истинная королева эпатажа не боится быть смешной, делать и говорить все, что захочет – и это особенно ценно. Она буквально обнажает душу перед залом перед каждой песней, рассказывая связанные с ней истории и не стесняясь откровений, превращая ее в мини-спектакль.

Некоторые бранят певицу за эпатаж и невероятную открытость, но она всегда остается в центре внимания и пользуется искренней и безграничной любовью публики.

Судя по многочисленным аншлаговым концертам в России, а так же по успешным гастролям в США, Канаде, Израиле, Германии, Чехии, Франции, других странах с обязательными дополнительными концертами по многочисленным просьбам зрителей, можно уверенно говорить о высоком качестве ее шоу.

Официальный сайт Лолиты – http://www.lolita.su

Публикуется по материалам PR-агентства Софьи Нимельштейн