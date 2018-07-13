"Последний учитель" Саша Галицкий отвечает на детские вопросы

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стал Саша Галицкий – художник, преподаватель резьбы по дереву старикам, один из создателей "Сетевого музея искусства пожилых людей", называющий себя "последним учителем".

Отвечая на вопрос "Каким цветом нарисовать себя?", Галицкий говорит, что он "черно-белый человек", для которого форма первична, а цвет вторичен.

Четырехлетний мальчик сказал "Я хочу быть собакой с хвостиком. А ты кем хочешь быть?" Художник и учитель Галицкий в иной ипостаси хотел бы быть психологом или доктором, но все равно бы рисовал, в том числе образы времени.

На вопрос о смысле жизни он отвечает словами одного из своих учеников, выживших в Холокосте: "Жизнь человека не имеет никакого смысла. Смыслом ее наполняет сам человек".

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Сашей Галицким

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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