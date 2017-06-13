ТОП-100 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2017 года, по версии Forbes

Журнал Forbes опубликовал ежегодный список ТОП-100 самых высокооплачиваемых знаменитостей. В этом году лидером списка стал американский рэп-исполнитель Шон Комбс, известный как Diddy. С июня 2016 года он заработал 130 миллионов долларов без учета налогов.

Кроме него, в первой пятерке: певица Бейонсе (США) – $105 млн, писательница Джоан Роулинг (Великобритания) – $95 млн, рэпер Дрейк (Канада) – $94 млн, футболист Криштиану Роналду (Португалия) – $93 млн.

Также в первой десятке: певец The Weeknd (Эйбл Тесфайе, Канада), теле- и радиоведущий Говард Стерн (США), поп-рок группа Coldplay (Великобритания), писатель Джеймс Паттерсон (США), баскетболист Леброн Джеймс (США).

Канадский певец Джастин Бибер оказался на 13-м месте, аргентинский футболист Лионель Месси – на 14-м, британская певица Адель – 18-я, американский актер Дуэйн Джонсон – 22-й, швейцарский теннисист Роджер Федерер – 23-й, американский иллюзионист Дэвид Копперфильд – 24-й, британский музыкант Элтон Джон – 26-й, американский актер Вин Дизель – 31-й.

Несмотря на прямые и косвенные финансовые потери, связанные с ограблением в Париже, светская львица Ким Кардашьян заняла 47-е место в списке, заработав за этот неблагополучный для нее год 45,5 миллионов долларов.

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес заняла 65-е место, певица Риханна (Барбадос-США) оказалась на 77-й строчке рейтинга, американская певица Бритни Спирс – 89-я, певица Кэти Перри – 95-я.

Замыкает сотню шведский футболист боснийско-хорватского происхождения Златан Ибрагимович с годовым доходом 32 миллиона долларов.

Отметим, что в ТОП-100 самых высокооплачиваемых знаменитостей нет ни одного израильтянина. По всей видимости, ближе всех к "горячей сотне" актриса и модель Галь Гадот, сыгравшая главную роль в фильме "Wonder Woman", ранее снимавшаяся вместе с Дизелем и Джонсоном в криминальных боевиках "Форсаж".