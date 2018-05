Израильтянка Нета Барзилай одержала победу на "Евровидении-2018"

В Лиссабоне завершился 63-й международный конкурс эстрадной песни "Евровидение". В нем принимали участие 43 страны.

В финале "Евровидения-2018" за победу боролись 26 стран, 20 из которых определились по результатам полуфиналов, прошедших 8 и 10 мая. Вместе с ними в финале участвовали Португалия, победительница прошлогоднего конкурса, проходившего в Киеве, и организатор нынешнего "Евровидения", и страны "Большой пятерки": Германия, Испания, Великобритания, Италия и Франция.

Финал конкурса состоялся вечером в субботу, 12 мая, в спортивно-концертном комплексе Atlice Arena, вмещающем 20 тысяч человек. Все билеты на шоу были проданы. Прямую трансляцию финала смотрели более 200 миллионов телезрителей из разных стран.

Победитель был определен по результатам смешанного голосования (50% – профессиональное жюри, 50% – телезрители).

Победу на "Евровидении-2018" одержала представительница Израиля Нета Барзилай. 25-летняя певица, исполнившая композицию под названием "Toy", набрала 529 баллов.

Во время своих выступлений Нета использует прием live looping, когда с помощью специального устройства в реальном времени записываются и воспроизводятся вокальные сэмплы.

Второе место досталось представительнице Кипра Элени Фурейра с песней "Fuego", набравшей 436 баллов. Третье место занял исполнитель из Австрии Сезар Сэмпсон с композицией "Nobody But You" (342 балла). В первую пятерку вошли также Германия (340 баллов) и Италия (308 баллов).

Эстония заняла восьмое место, Молдова – десятое, Литва – 12-е, Украина – 17-е.

Напомним, в минувшем году победителем конкурса стал португальский певец Сальвадор Собрал. Второе место досталось представителю Болгарии, уроженцу Москвы Кристиану Костову. Третье место заняла молдавская группа Sunstroke Project.

В прошлом Израиль трижды побеждал на "Евровидении": 1978 – Ицхар Коэн и "Alphabeta", с песней "А-Ба-Ни-Би", 1979 – Гали Атари и "Milk and Honey", с песней "Алилуйя", 1998 – Дана Интернешнл, с песней "Дива".