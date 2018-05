Нетаниягу о конкурсе "Евровидение": "В следующем году в Иерусалиме"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу опубликовал несколько поздравительных записей в социальных сетях в связи с победой израильской певицы Неты Барзилай на международном конкурсе "Евровидение-2018". Кроме того, он и министр культуры и спорта Мири Регев поздравляли Нету по телефону.

- Победа израильтянки Неты Барзилай. Фоторепортаж с "Евровидения-2018"

В твиттере, помимо поздравительных слов, он написал: "В следующем году – в Иерусалиме!"

Те же слова после победы в эфире радиостанции "Кан Бет" произнесла Нета Барзилай, добавив, что гостей конкурса в следующем году встретят "лучшие люди в лучшем месте в мире". Во время пресс-конференции певица сказала: "Мне выпала честь порадовать мой народ".

Нынешний мэр Иерусалима Нир Баркат заявил, в свою очередь: "Город Иерусалим предоставит любую помощь, необходимую для того, чтобы провести "Евровидение-2019" в столице Израиля". Наиболее вероятным местом проведения называют концертный зал Pais Arena, открывшийся в 2014 году. Прямой намек на это был опубликован в твиттере мэрии Иерусалима.

Осенью 2018-го ожидаются муниципальные выборы, и в 2019 году мэром Иерусалима будет уже не Баркат. Но окончательное решение о месте проведения конкурса будет принято в ближайшее время.

Официально организаторы конкурса пока не объявили место проведения "Евровидения-2019".

По традиции, конкурс проводится в стране, представитель которой победил в прошлом году. В Израиле конкурс "Евровидение" проводился дважды: в 1979-м – после победы Ицхара Коэна и "Alphabeta", в 1999-м – после победы Даны Интернешнл. Причем оба раза конкурс устраивали в Иерусалиме.

В 1979-м Израиль второй год подряд праздновал победу на этом конкурсе. Тогда еврейское государство представляли Гали Атари и "Milk and Honey". Однако израильское правительство отказалось второй раз подряд проводить конкурс на своей территории, более того в 1980-м израильтяне в "Евровидении" не участвовали, поскольку дата его проведения (в Гааге) совпала с Днем памяти павших в войнах Израиля.

В 2019-м, скорее всего, конкурс "Евровидение" в третий раз пройдет в Иерусалиме. Хотя могут выбрать и другой город, так как местом проведения конкурса не обязательно должна быть столица государства.

"Евровидение-2018". Победа Неты Барзилай

В ночь на 13 мая в Лиссабоне завершился 63-й международный конкурс эстрадной песни "Евровидение". В нем принимали участие 43 страны.

Победу на "Евровидении-2018" одержала представительница Израиля Нета Барзилай. 25-летняя певица, исполнившая композицию под названием "Toy", набрала 529 баллов.

Второе место досталось представительнице Кипра Элени Фурейра с песней "Fuego", набравшей 436 баллов. Третье место занял исполнитель из Австрии Сезар Сэмпсон с композицией "Nobody But You" (342 балла). В первую пятерку вошли также Германия (340 баллов) и Италия (308 баллов).

Эстония заняла восьмое место, Молдова – десятое, Литва – 12-е, Украина – 17-е.