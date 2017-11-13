13 ноября 2017 г.
последняя новость: 22:06
Тренд сезона: красная обувь
Диета против диабета
Трамп назвал Ким Чен Ына коротышкой
Из ничего ? котлетку
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
15:37 Юбилейные гастроли балета "Todes" в Израиле
13:03 Интерактивное шоу "Новый год со Свинкой Пеппой" – в Израиле
10:51 Клип группы "Ленинград" получил премию UK Music Video Awards
08:52 "Вопли Видоплясова" в Израиле уже на этой неделе
19:17 CNN: Netflix пытается переписать сценарий "Карточного домика", убрав героя Кевина Спейси
13:11 Стендапист Луи Си Кей, обвиненный в домогательствах, признал свою вину
12:42 "Красавица и чудовище" - постановка для всей семьи от Дэйвида Никсона и Израильского балета
12:06 Международный фестиваль Super Jazz 2017 в Ашдоде - полное расписание всех мероприятий и непревзойденный этно-джаз
08:45 Худрук "Гешера" Евгений Арье стал первым русскоязычным лауреатом премии Э.М.Э.Т.
07:50 Галь Гадот отказывается сниматься в "Чудо-женщине 2" из-за режиссера, обвиняемого в насилии
гЮЦПСГЙЮ...
Досуг

Юбилейные гастроли балета "Todes" в Израиле

время публикации: 15:37 | последнее обновление: 15:37 блог версия для печати фото
Юбилейные гастроли балета "Todes" в Израиле
Юбилейные гастроли балета "Todes" в Израиле
Юбилейные гастроли балета "Todes" в Израиле

Публикуется на правах рекламы

По многочисленным просьбам зрителей в Израиль вновь приезжает знаменитый на весь мир балет "Todes" Аллы Духовой, который называют "Звездной империей". В этом году знаменитому коллективу исполняется 30 лет. В рамках израильских гастролях шоу-балет представит лучшие номера, созданные за годы существования великолепного коллектива.

- Приобрести билеты на балет Аллы Духовой

"Тодес", основанный 30 лет тому назад, стал пионером шоу-балет-движения, и труппа заняла свою нишу столь прочно, что оспаривать ее место бессмысленно. Этому балету не раз рукоплескала публика в Монте-Карло, Мадриде, Париже, Лондоне, Москве, Пекине, Сеуле, Нью-Йорке и Тель-Авиве. Более 150 профессиональных танцоров творят настоящие чудеса из самых сложных и виртуозных танцевальных элементов, стирая границы между жанрами: элементы танго, латиноамериканских и бальных танцев гармонично переплетаются с брейк-дансом и акробатическими трюками.

Для юбилейной программы Алла Духова и ее труппа собрали и переосмыслили лучшие номера и подготовили сюрпризы, в результате чего получилось грандиозное шоу, в котором израильскую публику удивят свет, сценография, потрясающие костюмы, ярчайшая хореография и сложнейшие трюки.

Каждый номер балета "Todes" имеет свою сложную драматургию и неповторимый сюжет, а техническое мастерство артистов рождает у публики неизменный эмоциональный отклик, и зритель никогда не знает, что произойдет в следующую секунду. Танцевальные номера, в свою очередь, будто в бесконечном океане растворяют людские желания, страсти и мечты, демонстрируя красоту тела и свободу человеческого духа.

Большие юбилейные представления шоу-балета "Todes" Аллы Духовой состоятся:

1 декабря, в пятницу, в 20.00, в зале "Аудиториум" в Хайфе;
2 декабря, в субботу, в 20.00, в зале "Гейхал а-Тарбут" в Ашкелоне;
3 декабря, в воскресенье, в 20.00, в зале "Бейт ха-Хаяль" в Тель-Авиве;
4 декабря, в понедельник, в 20.00, в зале "Гейхаль Меир ле-Тарбут" в Ришон ле-Ционе;
6 декабря, в среду, в 20.00, в зале "Шаровер" в Иерусалимском Театре;
7 декабря, в четверг, в 20.00, в культурном центре "Беркович" в Нацрат-Илите;
8 декабря, в пятницу, в 20.00, в Центре сценических искусств в Беэр-Шеве

Билеты в кассах: biletru.co.il, anshlag.co.il или по телефону 03-5226646.

Материалы предоставлены пиар-агентством Sofia Nimelstein PR & Consulting

facebook







  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 13 ноября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017