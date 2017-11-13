Юбилейные гастроли балета "Todes" в Израиле

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По многочисленным просьбам зрителей в Израиль вновь приезжает знаменитый на весь мир балет "Todes" Аллы Духовой, который называют "Звездной империей". В этом году знаменитому коллективу исполняется 30 лет. В рамках израильских гастролях шоу-балет представит лучшие номера, созданные за годы существования великолепного коллектива.

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"Тодес", основанный 30 лет тому назад, стал пионером шоу-балет-движения, и труппа заняла свою нишу столь прочно, что оспаривать ее место бессмысленно. Этому балету не раз рукоплескала публика в Монте-Карло, Мадриде, Париже, Лондоне, Москве, Пекине, Сеуле, Нью-Йорке и Тель-Авиве. Более 150 профессиональных танцоров творят настоящие чудеса из самых сложных и виртуозных танцевальных элементов, стирая границы между жанрами: элементы танго, латиноамериканских и бальных танцев гармонично переплетаются с брейк-дансом и акробатическими трюками.

Для юбилейной программы Алла Духова и ее труппа собрали и переосмыслили лучшие номера и подготовили сюрпризы, в результате чего получилось грандиозное шоу, в котором израильскую публику удивят свет, сценография, потрясающие костюмы, ярчайшая хореография и сложнейшие трюки.

Каждый номер балета "Todes" имеет свою сложную драматургию и неповторимый сюжет, а техническое мастерство артистов рождает у публики неизменный эмоциональный отклик, и зритель никогда не знает, что произойдет в следующую секунду. Танцевальные номера, в свою очередь, будто в бесконечном океане растворяют людские желания, страсти и мечты, демонстрируя красоту тела и свободу человеческого духа.

Большие юбилейные представления шоу-балета "Todes" Аллы Духовой состоятся:

1 декабря, в пятницу, в 20.00, в зале "Аудиториум" в Хайфе;

2 декабря, в субботу, в 20.00, в зале "Гейхал а-Тарбут" в Ашкелоне;

3 декабря, в воскресенье, в 20.00, в зале "Бейт ха-Хаяль" в Тель-Авиве;

4 декабря, в понедельник, в 20.00, в зале "Гейхаль Меир ле-Тарбут" в Ришон ле-Ционе;

6 декабря, в среду, в 20.00, в зале "Шаровер" в Иерусалимском Театре;

7 декабря, в четверг, в 20.00, в культурном центре "Беркович" в Нацрат-Илите;

8 декабря, в пятницу, в 20.00, в Центре сценических искусств в Беэр-Шеве



Билеты в кассах: biletru.co.il, anshlag.co.il или по телефону 03-5226646.

Материалы предоставлены пиар-агентством Sofia Nimelstein PR & Consulting