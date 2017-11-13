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Интерактивное шоу "Новый год со Свинкой Пеппой" – в Израиле

время публикации: 13:03 | последнее обновление: 13:03 блог версия для печати фото
Интерактивное шоу "Новый год со Свинкой Пеппой" – в Израиле
Интерактивное шоу "Новый год со Свинкой Пеппой" – в Израиле
Интерактивное шоу "Новый год со Свинкой Пеппой" – в Израиле

Если у вас есть маленькие дети, и вы не знаете, как развлечь их так, чтобы они были довольны и, главное, запомнили это развлечение надолго – доверьтесь профессионалам. Вот уже более 10 лет британские аниматоры покоряют все детское население планеты вместе со Свинкой Пеппой – любимицей миллионов. Мультсериал идет в 180 странах, переведен на 90 языков, и несколько поколений детей выросли на незатейливых на первый взгляд, историях из жизни семьи этих симпатичных свинок.

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Многие пытались раскрыть тайну популярности этого сериала – самый капризный ребенок перестает плакать, стоит только включить ему историю про Свинку Пеппу. Этот мультиков сделан без изысков и лишних деталей, а истории – весьма просты, так почему же дети готовы заворожено следить дни напролет за жизнью семейства свинок напролет?

А секрет довольно прост: маленький человек приходит в мир, не зная, как он устроен. А благодаря веселому, жизнерадостному персонажу ребенку весело и интересно учиться взаимодействовать с окружающим миром. В мультиках показаны типичные бытовые ситуации: прогулки с семьей, приключения в детском саду, посиделки с друзьями, визиты к бабушке и дедушке. Причем веселая свинка не только учит ребенка общаться с окружающими, но и помогает приобрести новые навыки.

Малыш с радостью начнет проговаривать новые слова, услышанные от героев "мультика", и подражать им в жизни: надевать шлем при езде на велосипеде, и показывать больное горло врачу и др.

В каждой серии присутствует закадровый голос, комментирующий происходящее. Например, "Пеппа и ее семья собираются завтракать" или "Пеппа и ее друзья играют на детской площадке". Благодаря такому минимальному сопровождению сюжета даже самые маленькие дети практически не задают вопросов при просмотре и легко идут за такими понятными им героями.

Но самое главное – это на редкость добрый и мирный мультфильм, в котором нет никакой агрессии. "Свинка Пеппа" практически уникальна – в сериале нет ни одной сцены насилия – в отличие от "Ну, погоди!" и "Тома и Джерри" до современной "Маши и медведя".

Веселый, музыкальный интерактивный спектакль сделан по лицензии английской компании Entertainment One UK - "Новый год со Свинкой Пеппой!" в традициях и оригинальной атмосфере мультсериала "Свинка Пеппа",. В этом шоу принимает участие настоящий Дед Мороз, а это значит, что и детей, и взрослых ждет не только увлекательный, веселый и яркий спектакль, но и новогодние чудеса и, конечно же, подарки.

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