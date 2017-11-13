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"Вопли Видоплясова" в Израиле уже на этой неделе

время публикации: 08:52 | последнее обновление: 08:52 блог версия для печати фото
В субботу, 18 ноября, в клубе "Барби" в Тель-Авиве состоится концерт легендарной украинской группы "Вопли Видоплясова"

В субботу, 18 ноября, в клубе "Барби" в Тель-Авиве состоится концерт легендарной украинской группы "Вопли Видоплясова".

- Приобрести билеты на концерт группы "Вопли Видоплясова"

К 30-летию коллектива "Вопли Видоплясова" подготовили сногсшибательную программу, чтобы многочисленные поклонники группы вспомнили все. Это вечный драйв рок-н-ролльной молодости, сумасшедшие танцы до упаду и громкое скандирование зала вслед за Олегом Скрипкой, потому что знаменитые песни "вэвэшников" знают наизусть даже те их поклонники, кто не только не владеет украинским языком, но даже и не понимает его. При этом не имеет значения, где именно проходит концерт – на стадионе, в концертном зале или клубе – все они проходят с безудержной энергетикой и тем невероятным духом свободы, который отличает настоящий рок-н-ролл. Да, юбилеи бывают разные, но если речь идет про ВВ – точно незабываемые!

Группа Вопли Видоплясова существует с 1987 года. В те далекие советские времена коллектив поднялся на одной революционной волне со всем остальным, мощным потоком новой музыки, которая появилась в период крушения СССР. Начиная с первых выступлений ВВ стало понятно, что это совершенно особенный коллектив – колоритно украинский, турбо-панковский и по стилистике совершенно уникальный для всей восточноевропейской рок-сцены. В этом, разумеется, во многом заслуга бессменного лидера группы – Олега Скрипки.

"Люблю наблюдать, как пишется история, как нас вспоминают люди, по-своему расставляя акценты. 30 лет на сцене – весомый рубеж, который в Украине преодолели только мы. "ВВ" старше Независимой Украины на целых 5 лет! В 2016 нам исполнилось 30, а Украине — всего 25 лет", - сказал Олег Скрипка.

Публикуется по материалам PR-агентства

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