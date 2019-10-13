"Заповедник 93": Формула Зеленского. Кремлевская кухня позитива. Брекзит Бориса Джонсона. Мультсатира

Проект "Заповедник" представил в воскресенье, 13 октября, новую, 93-ю, серию сатирического мультипликационного сериала.

В новой серии: Зеленский в фильме ужасов пытается оживить мертвый мирный процесс. Оживление происходит в присутствии мировых лидеров и на фоне акций протеста. Путин, Песков, Золотов, а также деятели государственного телевидения обсуждают смену новостной концепции: теперь один только позитив. Европейский антихит о брекзите от Бориса Джонсона.

В этом выпуске нашли отражение: прошедшая в Киеве акция против имплементации так называемой формулы "Штайнмайера", подписанной Украиной; наставление Владимира Путина журналистам о том, что приоритетное внимание должно уделяться позитивным, хорошим новостям; создание медиа-группы "Патриот", во главе попечительского совета которой встал Евгений Пригожин; серия телефонных разговоров Бориса Джонсона с лидерами Европы по вопросу "брекзита".

Все выпуски "Заповедника" (DW)