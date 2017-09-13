Роман, который 29-летняя дебютантка писала по дороге на работу, вошел в шорт-лист Букера

Роман "Эльмет", первая книга 29-летней британки Фионы Мозли, которую она начала писать в своем сотовом телефоне по дороге на работу и втайне от близких, вошел в шорт-лист номинантов на престижнейшую в мире англоязычной литературы премию Букера.

Об этом пишет в среду, 13 сентября, британский таблоид The Daily Mail.

Жюри конкурса описывает этот роман, рассказывающий о боксере-философе, который воспитывает своих детей вопреки существующим этическим нормам, как "эпическое вневременное повествование о любви и насилии".

Издательский дом JM Originals опубликовал 13 000 экземпляров этой книги, а после оглашения букеровского списка было принято решение выпустить еще 15 000.

Конкурентами Фионы на получение премии Букера являются, в числе других, уроженец Пакистана Мохсин Хамид, автор бестселлера "Неохотный фундаменталист", переведенного на 25 языков и удостоенного множества наград, и шотландка Али Смит, также обласканный прессой и наградами писатель.

Напомним, что Booker Prize – одна из самых престижных наград в мире. До 2013 года присуждалась автору, проживающему в одной из стран Содружества наций, Ирландии или Зимбабве, за роман, написанный на английском языке. С 2014 года премия вручается за роман, написанный на английском, вне зависимости от гражданства автора. Победитель получает 50 тысяч фунтов стерлингов.

Впервые вручение награды состоялось в 1969 году, а с 2002 года спонсором Букеровской премии выступает компания Man Group, потому полное официальное название премии — The Man Booker Prize. Победитель шорт-листа, в котором представлены три мужчины и три женщины, будет объявлен 17 октября.