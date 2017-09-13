Израильский пловец-олимпиец рекламирует морской гардероб для любителей голого плавания

30-летний израильский пловец Гай Барнеа, трехкратный медалист чемпионатов Европы, участник чемпионатов мира и Олимпиады 2008 года, неожиданно выступил в роли инициатора проекта для любителей плавания в голом виде.

Как сообщает PR-агентство "Рони Хасид", Барнеа вместе с дизайнерами Роном Наделем и Довом Адаром в рамках продвижения бренда мужских плавок "Weekends at" предложил проект "морского гардероба", в который каждый желающий может сдать свои купальные принадлежности, чтобы насладиться плаванием голышом. После купания в том же "гардеробе" можно будет получить свои плавки или купальник, чтобы появиться на пляже уже одетым.

Судя по тексту обращения, речь идет о платной, но недорогой услуге. Для ее рекламы около пляжа Аджами в Яффо был снят видеоролик.

Пока Барнеа и его единомышленники изготовили единственный образец "морского гардероба". Теперь они объявили о кампании краудфандинга по сбору средств для продвижения этой идеи, предлагая добровольным спонсорам в качестве призов урок плавания под руководством Гая, купальники и плавки "Weekends at" со скидкой и т.д.