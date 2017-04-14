14 апреля 2017 г.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
15:21 Русский балет и спектакли для детей в Израиле. Афиша на выходные
10:13 Европейский вещательный союз: Россия не будет участвовать в "Евровидении-2017"
09:21 Юрий Шевчук об "истории слова". Интервью накануне гастролей в Израиле
06:56 СМИ сообщили о разводе актера Бена Аффлека и актрисы Дженнифер Гарнер
02:36 Российский Первый канал отказался от трансляции "Евровидения-2017"
13:14 Fappening 2.0: новой жертвой раздевающих хакеров стала певица Майли Сайрус
11:58 Анна Розина: "Я не против, когда мои дети смотрят телевизор" или Как провести время на Песах с пользой для всей семьи?
10:35 "Мишка Япончик – душа Одессы": кабаре-феерия по мотивам любимого сериала.
14:23 Пасхальная шоколадная зайка: праздничный наряд от Playboy
12:39 Скоро в Израиле "Микрокабаре" – проект музыкантов группы "Серебряная Свадьба"
Досуг

Русский балет и спектакли для детей в Израиле. Афиша на выходные

время публикации: 15:21 | последнее обновление: 15:25 блог версия для печати фото
Русский балет и спектакли для детей в Израиле. Афиша на выходные

Редакция NEWSru.co.il публикует список культурных и развлекательных мероприятий для всей семьи, которые можно посетить в ближайшие выходные. Билеты – в онлайн-кассе.

В пятницу и субботу в Тель-Авиве спектакль "Дон Кихот" покажет труппа Санкт-Петербургского театра Русского балета.

- Приобрести билеты на спектакль Русского балета

Знаменитый автор и исполнитель Александр Городницкий завершает празднование своего дня рождения в Израиле. В воскресенье состоится его концерт в Кирьят-Моцкине.

- Приобрести билеты на концерт Александра Городницкого

В субботу в театре "Гешер" будет показан спектакль для детей – "Дух театра".

- Приобрести билеты на спектакль "Дух театра"

В субботу в Беэр-Шеве, во дворце молодежи, театр ZERO сыграет сказку для детей "Кот в сапогах".

- Приобрести билеты на спектакль "Кот в сапогах"

В субботу цирк "Браво" покажет два представления в Ришон ле-Ционе.

- Приобрести билеты на представление цирка "Браво"

Более полный список развлечений на ближайшие выходные см. на сайте Афиша NEWSru.co.il

facebook







  Rating@Mail.ru  
Пятница, 14 апреля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017