Русский балет и спектакли для детей в Израиле. Афиша на выходные

Редакция NEWSru.co.il публикует список культурных и развлекательных мероприятий для всей семьи, которые можно посетить в ближайшие выходные. Билеты – в онлайн-кассе.

В пятницу и субботу в Тель-Авиве спектакль "Дон Кихот" покажет труппа Санкт-Петербургского театра Русского балета.

- Приобрести билеты на спектакль Русского балета

Знаменитый автор и исполнитель Александр Городницкий завершает празднование своего дня рождения в Израиле. В воскресенье состоится его концерт в Кирьят-Моцкине.

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В субботу в театре "Гешер" будет показан спектакль для детей – "Дух театра".

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В субботу в Беэр-Шеве, во дворце молодежи, театр ZERO сыграет сказку для детей "Кот в сапогах".

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В субботу цирк "Браво" покажет два представления в Ришон ле-Ционе.

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Более полный список развлечений на ближайшие выходные см. на сайте Афиша NEWSru.co.il