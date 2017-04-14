СМИ сообщили о разводе актера Бена Аффлека и актрисы Дженнифер Гарнер

В четверг, 13 апреля, американское онлайн-издание TMZ сообщило о предстоящем разводе голливудского актера и сценариста Бена Аффлека и актрисы Дженнифер Гарнер. Им по 44 года, их брак длился почти 12 лет.

В сообщении отмечается, что развод будет мирным: Бен и Дженнифер отказались от тяжбы в судах по вопросу раздела совместно нажитого имущества и раздельной опеки над детьми.

Судя по имеющейся информации, решение о разводе было обоюдным и согласованным, от услуг адвокатов супруги отказались, договорившись вместе воспитывать своих троих детей.

Тем не менее, состоится суд, который определит сумму обязательных алиментов, которые должен будет выплачивать Бен Аффлек.

Разговор о разводе этой семейной пары шел с июня 2015 года. Ходили слухи, что инициатором развода является Дженнифер, которая устала от болезненного увлечения мужа азартными играми. Аффлек эти слухи отвергал. Месяц назад Бен сообщил, что прошел курс терапии от алкогольной зависимости (ранее он уже лечился от алкоголизма).

В этой паре Бен Аффлек, начавший свою голливудскую карьеру в 1980-х, был гораздо успешней в профессиональном плане, чем его жена, которой пришлось уделять много времени и сил воспитанию детей. Бен дважды был удостоен премии "Оскар" – за сценарий к фильму "Умница Уилл Хантинг" (совместно с Мэттом Дэймоном) и за фильм "Операция "Арго"" (совместно с Джорджем Клуни и Грантом Хесловом), и дважды получал "Золотой глобус". Дженнифер Гарнер является обладательницей "Золотого глобуса" за главную женскую роль в сериале "Шпионка", эту премию она получила за три года до замужества. Тогда же, в 2002-м журнал People назвал Бена Аффлека самым сексуальным мужчиной в мире.