Европейский вещательный союз: Россия не будет участвовать в "Евровидении-2017"

Европейский вещательный союз (ЕВС) официально подтвердил, что Россия не примет участие в международном музыкальном конкурсе "Евровидении-2017". Соответствующее заявление было размещено на сайте музыкального конкурса.

В заявлении сказано, что после подтверждения запрета на въезд российской певицы Юлии Самойловой на территорию Украины, ЕВС предложил России два варианта: участвовать в конкурсе дистанционно или выбрать другую кандидатуру для участия. Оба предложения "Первый канал" российского телевидения отклонил и отказался транслировать конкурс.

"К сожалению, это означает, что Россия больше не сможет принять участие в конкурсе в этом году. Мы очень хотели, чтобы все 43 страны смогли принять участие, и сделали все возможное для достижения этой цели", – сказано в заявлении ЕВС.

Юлия Самойлова прокомментировала происшедшее агентству РИА Новости: "Конечно, я расстроилась потому что это моя мечта. Я до последнего надеялась, что этот вопрос можно будет разрешить, но, к сожалению, не вышло". Она добавила, что не знает, поедет ли на конкурс в 2018 году, но уверена, что "Евровидение" еще будет в ее жизни.

Напомним, что 22 марта Служба безопасности Украины запретила певице Юлии Самойловой, инвалиду-колясочнице, въезд на территорию страны в течение трех лет. Данное решение было принято в связи с тем, что в 2015 году певица выступала в аннексированном Россией Крыму, тем самым нарушив украинское законодательство.

В России назвали это решение политическим, а ВГТРК сообщила, что российские каналы не намерены транслировать "Евровидение" в этом году.