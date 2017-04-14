Российский Первый канал отказался от трансляции "Евровидения-2017"

Российский Первый канал отказался от трансляции международного конкурса эстрадной песни "Евровидение-2017", который пройдет в мае в Киеве.

Как сообщила в четверг, 13 апреля, пресс-служба телеканала, данное решение было принято в связи с запретом на въезд на территорию Украины российской участницы "Евровидения" Юлии Самойловой, передает ТАСС.

"Первый канал не считает возможным транслировать конкурс Евровидение-2017", – говорится в сообщении пресс-службы Первого канала.

В пресс-службе отметили, что Европейский вещательный союз (EBU) не смог урегулировать вопрос об участии Юлии Самойловой в конкурсе. Вариант замены участника или трансляцию выступления Самойловой на телеканале не рассматривают.

Напомним, что 22 марта Служба безопасности Украины запретила Юлии Самойловой въезд на территорию страны в течение трех лет. Данное решение было принято в связи с тем, что в 2015 году певица выступала в аннексированном Россией Крыму, тем самым нарушив украинское законодательство.

В России назвали это решение политическим, а ВГТРК сообщила, что российские каналы не намерены транслировать "Евровидение" в этом году.

Ранее пресс-служба Первого канала заявила, что Самойлова сможет представить Россию на "Евровидении" в 2018 году, в случае если Украина не пересмотрит свое решение.