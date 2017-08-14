Концерты по пятницам в амфитеатре "Азриэли" в Тель-Авиве – летний музыкальный марафон продолжается

Летний марафон амуты "Жемчужины музыки" продолжается. Продолжается в стиле кантри и в духе Латинской Америки – в духе сальсы, танго, фламенко. И хотя в Тель-Авиве жарко, вечера на крыше "Азриэли" по-прежнему притягательны, ведь звезды, бриз и музыка не меняются.

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В ближайшую пятницу, 18 августа, на крыше "Азриэли" прозвучат латинские ритмы в исполнении ансамбля El-Mundo (что означает в переводе с испанского "Мир") - праздник ритмов фламенко и аргентинского танго, сладкозвучных восточных мелодий, погружение в которые сродни волшебному путешествию в истории "1000 и одной ночи".

В составе El-Mundo: Оши Дабен – вокал, кастаньеты, Андрей Ильин – гитара фламенко, Эмиль Хачатурян – гитара, Гонен Визель – ударные, а также танцовщицы фламенко и исполнительницы танца живота.

Праздник американского кантри прозвенит в пятницу 25 августа. Старые, добрые и хорошо знакомые мелодии североамериканского фольклора: веселые ковбойские ритмы и чудесные ностальгические баллады. Фольклорная музыка, соединяющая в себе диксиленд, рок-н-рол, блюз и госпел. Кантри – музыка прошлого и настоящего.

Цыганское шоу: ансамбль "Ла Ваш Кири - La Vache Qui Rit" (букв. "смеющаяся корова") выступит в амфитеатре "Азриэли" 1 сентября для тех, кто хочет отметить новый учебный год не только покупкой учебников. Перед концертом, который начнется как обычно – в 20:30, для желающих пройдет экскурсия (на иврите, начало в 18:30). Можно выбрать экскурсию и концерт, либо только концерт. Экскурсия проводится по кварталу Сарона - колонии темплеров - с известным экскурсоводом Ором Райном. Сарона – колония темплеров, основанная немецкими христианами в 19-м веке. Захватывающая экскурсия - своего рода путешествием во времени: образование колоний темплиеров, винные подвалы в центре Тель-Авива, прогулка по отреставрированному исторически-развлекательному комплексу, а затем само цыганское шоу – энергичное и яркое. Все стили цыганского фольклора: цыганские легенды Раджастана (Индии), впитавшие традиции греков, арабов, персов и турок, румынская и венгерская народная цыганская музыка, ритмы цыганского джаза, мелодии французских цыган, песни на идиш и клейзмерские напевы прозвучат в блестящем исполнении фольклорного ансамбля "Ла Ваш Кири" - La Vache Qui Rit".

Ади Арнон - вокал, гитара; Асаф Левинбук - вокал, аккордеон; Ницан Пери - вокал, бас-гитара; Лев Эльман – ударные; Гергелий Барца - духовые инструменты; Вера Горенштейн – скрипка.

"Blaze Quartet" – "Огненный Квартет"

Блистательное шоу четверых солистов-виртуозов: Михаль Адлер Гроних (губные гармошки, вокал); Шауль и Юлия Бен-Хар (скрипки, флейты, труба, тромбон, восточная лютня, вокал); Анатолий Лайхтман (балалайка, гитары, вокал).

Программа, сверкающая мозаика зажигательных ритмов и любимых мелодий в оригинальных и современных аранжировках Шломо Грониха. Каждый музыкант виртуозно владеет несколькими музыкальными инструментами в своей неподражаемый манере.

Публикуется по материалам PR-агентства