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Телезвезда Конан О’Брайен приезжает в Израиль – снимать шоу и помогать Кушнеру

время публикации: 13:48 | последнее обновление: 13:48 блог версия для печати фото
Телезвезда Конан О’Брайен приезжает в Израиль – снимать шоу и помогать Кушнеру

Конан О’Брайен, популярный американский комик, телеведущий, сценарист, который ведет шоу "Конан без границ" на канале TBS, приезжает в этом месяце в Израиль.

Он намерен помочь советнику президента США Джареду Кушнеру, которого Трамп направил на Ближний Восток для налаживания мирных переговоров с палестинцами, а заодно снять серию программ, посвященных еврейскому государству.

Об этом О’Брайен сообщил в конце прошлой неделе на своей странице в социальной сети Twitter.

"Горячие новости: Конан О’Брайен посылает Конана О’Брайена в Израиль помогать Джареду Кушнеру. Будьте на связи", – такой текст был опубликован в минувшую пятницу в микроблоге телезвезды.

О’Брайен проведет в Израиле пять дней, съемки планируется вести в разных населенных пунктах. Организовать эту поездку помогали Ави Нир, исполнительный директор компании Keshet Media Group, и Сэм Грюндверг, глава израильского консульства в Лос-Анджелесе, уточняет израильский сайт Ynet.

Отметим, что О’Брайен впервые приезжает в Израиль. До этого он снимал такого рода репортажи в Южной Корее, на Кубе, в Мексике и Армении.

В конце прошлой недели Белый дом подтвердил, что зять Дональда Трампа и его советник по Ближнему Востоку Джаред Кушнер скоро прибудет в Израиль.

Кроме Кушнера, в ближневосточное турне отправятся специальный представитель президента США по Ближнему Востоку Джейсон Гринблат и заместитель советника президента США по национальной безопасности Дина Пауэлл.

"Трио" посетит Египет, Катар, Иорданию, Палестинскую автономию и Саудовскую Аравию. Даты поездки пока не сообщаются.

Июньский визит Кушнера в ближневосточный регион нельзя было назвать удачным. В частности, встреча Джареда Кушнера с главой ПНА Махмудом Аббасом, состоявшаяся 21 июня, прошла в очень нервной и напряженной обстановке.

Кушнер потребовал от Аббаса прекратить финансирование семей погибших террористов, а также тех, кто находится в израильских тюрьмах. В ответ Махмуд Аббас подчеркнул, что речь идет о внутренних делах Палестинской автономии, и заявил, что ПНА никогда не подчинится диктату Вашингтона.

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