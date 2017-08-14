Очередная атака хакеров на HBO: в сеть выложены новые эпизоды комедии "Умерь свой энтузиазм"

Группа хакеров, в конце июля взломавшая внутреннюю сеть телекомпании HBO и выложившая в открытый доступ эпизоды нескольких популярных сериалов, вновь нанесла удар по телекомпании, выложив в сеть новые серии нескольких телешоу, в том числе новый эпизод комедии "Умерь свой энтузиазм" (Curb Your Enthusiasm(, сообщает Variety.

Телекомпания HBO планировала выпустить новый сезон популярной комедии Ларри Дэвида только в октябре.

В открытом доступе также оказалась последняя серия комедии "Белая ворона" (Insecure) и эпизоды сериалов "Футболисты" (Ballers), "Барри" (Barry) и "Двойка" (The Deuce). Последние два сериала еще не вышли в эфир.

В заявлении, опубликованном пресс-службой HBO, подчеркивается, что телекомпания "не вступает в переговоры с хакерами и не намерена комментировать каждый случай публикации украденной информации".

Ранее издание Variety сообщало, что после того, как группа хакеров разметила в сети документы HBO, включая сценарий будущего эпизода сериала "Игры престолов", внутреннюю переписку, электронные письма, финансовые отчеты, трудовые соглашения и маркетинговые стратегии, руководство HBO предложило похитителям выкуп в размере 250 тысяч долларов, однако это предложение осталось без ответа. Напомним, первая атака группы неизвестных хакеров на HBO произошла в конце июля, когда хакеры заявили, что взломали телеканал HBO и украли полтора терабайта данных.

4 августа в сеть был выложен четвертый эпизод седьмого сезона сериала "Игра престолов".