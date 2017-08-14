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Досуг

Дэвид Линч посвятил последнюю серию "Твин Пикс" Дэвиду Боуи

время публикации: 13:38 | последнее обновление: 13:38 блог версия для печати фото
Дэвид Линч посвятил последнюю серию "Твин Пикс" Дэвиду Боуи

Американский режиссер Дэвид Линч посвятил последний эпизод сериала "Твин Пикс: Возвращение" Дэвиду Боуи, который должен был сняться в одной из серий продолжения культового сериала, однако этому помешала смерть музыканта, сообщает The Guardian.

Напомним, в 1992 году Боуи появился в эпизодической роли приквелла легендарного сериала "Твин Пикс: Огонь, иди со мной". В фильме-приквелле музыкант сыграл полубезумного агента ФБР Филлипа Джеффриса, и в последней серии нового сериала Линч вставил сцены с Боуи из "Твин Пикс: Огонь, иди со мной" в виде сна.

Несмотря на то, что телесериал "Твин Пикс", вышедший в 1990 году, продержался на экранах всего два сезона, его популярность в то время было трудно затмить, а маркетинговая кампания с вопросом "Кто убил Лору Палмер?" стала классикой. В 1992 году вышел фильм-приквелл "Твин Пикс: Огонь, иди со мной".

21 мая 2017 года на канале Showtime вышла первая серия нового мини-сериала из 18 эпизодов "Твин-Пикс", также известного как "Твин-Пикс: Возвращение". В продолжении сериала агент Купер, которого снова играет Кайл Маклахлен, возвращается в Твин-Пикс.

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