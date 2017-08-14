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WiPark – парк батутов в августе в Тель-Авиве

время публикации: 13:46 | последнее обновление: 13:46 блог версия для печати фото
WiPark – парк батутов в августе в Тель-Авиве
WiPark – парк батутов в августе в Тель-Авиве

Летние каникулы уже перевалили за середину, а нас и наших детей все еще неустанно продолжает развлекать и удивлять. Новый батутный парк развлечений WiPark в городском спортивном зале Тель-Авива "Гейхал Квуцат Шломо – Драйв Ин" около выставочного "Ганей-Тааруха" будет действовать с 18 по 28 августа – 11 дней счастья в крытом кондиционированном помещении для тех, кто любит прыгать и летать.

- Приобрести билеты на аттракционы WiPark

WiPark - это спорт и развлечения под одной крышей; место, где дарятся незабываемые эмоции от ощущения полета и преодоления гравитации. WiPark - это два часа непрерывного телесного счастья: прыгайте в свое удовольствие! Помните – "Попрыгунья Стрекоза/Лето красное пропела;/Оглянуться не успела,/Как зима катит в глаза"? Так что для того, чтобы успеть хоть что-то сделать за лето – например, хотя бы день побыть беззаботной попрыгуньей, стоит посетить крытый центр WiPark с его захватывающими дух аттракционами. WiPark - это экстрим по современному: веселый, прыгучий, оборудованный по самому последнему слову науки и техники! Место, где можно подскакивать до потолка и дурачиться хоть целый день без перерыва.

Сегодня качелями, каруселями и горками никого не удивишь – их можно найти на любой детской площадке. Но все большую популярность приобретают парки аттракционов, в которые вложена масса выдумки. Тугие батуты (Wipeout) и огромные надувные аттракционы парка развлечений WiPark словно специально созданы для того, чтобы сделать незабываемыми, полными ощущений летние каникулы. Кроме удовольствия от прыжков на батуте и лазания по надувным горам, у центра развлечений WiPark дополнительный бонус: он крытый, поэтому там не страшен августовский зной.

Приходите в батутный парк WiPark - попрыгайте в свое удовольствие! Батут годится для отдыха, развлечения и проведения досуга, отработки акробатических элементов сноубордистами, горнолыжниками, вейкбордистами, трейсерами и гимнастами, используется в цирковых акробатических номерах и в качестве спортивного снаряда на соревнованиях, в том числе на Олимпийский играх. Батут применяется для тренировки космонавтов перед полетами в космос. Хотите быть как космонавт? Приходите в WiPark! А еще при помощи прыжков на батуте можно очень сильно похудеть! Специалисты утверждают, что за час прыжков на батуте сжигается от 600 до 1000 ккал в зависимости от вида и интенсивности тренировки. 10 минут интенсивного занятия на батуте по затрате калорий эквивалентны 30 минутам бега!

Кроме того, на территории WiPark будет работать джимбури, живой уголок и выступления фокусника для малышей 2-4 лет.

Публикуется по материалам PR-агентства

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Понедельник, 14 августа 2017 г.
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